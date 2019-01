Higuaín llegó a Londres para sumarse a Chelsea

El delantero argentino Gonzalo Higuaín llegó hoy a Londres para sumarse a Chelsea, donde llega a préstamo hasta el final de la temporada.

El atacante proveniente de Milan, donde marcó seis goles y jugó 15 partidos, arribó a las 13 (hora argentina) al aeropuerto Heathrow de la capital inglesa pero decidió no hablar con los medios presentes.

El pase de Higuaín pertenece a Juventus, que lo cedió al club milanés, en el que no rindió lo esperado y recaló ahora en Chelsea, equipo dirigido por el italiano Maurizio Sarri, quien lo conoce del paso de ambos por Napoli.

La salida de Higuaín permitirá la llegada del delantero español Álvaro Morata (Chelsea) a Atlético de Madrid y del punta polaco Krzysztof Piatek de Genoa a Milan, donde ya pasó el reconocimiento médico en la ciudad lombarda.

“No va a jugar este jueves contra el Tottenham”, adelantó el entrenador en la conferencia de prensa.

“Esperamos que traiga goles y que empiece a anotar para nosotros. Es muy bueno en otros aspectos, no solo en los goles, pero eso es lo que esperamos de él”, aseguró el técnico del Chelsea.

El Pipita llegó al récord de 36 anotaciones en una temporada con Napoli cuando Sarri era el director técnico.

Higuaín, de 31 años, se someterá en las próximas horas a la revisión médica y luego se sumará al plantel, en el que está el arquero argentino Wilfredo Caballero.

Chelsea se posiciona actualmente en la cuarta posición de la liga de Inglaterra, con 47 puntos y a 13 del líder Liverpool. Además, el conjunto londinense mañana definirá su futuro en la Copa de Inglaterra contra Tottenham (en la ida perdió 1-0) y el domingo chocará con Sheffield Wednesday por la FA Cup, partido en el que debutaría Higuaín.

A su vez, Chelsea participa de la Liga de Europa, en la que se enfrentará a Malmo, de Suecia, por los 16avos. de final.