Desmienten contagio de hantavirus entre personas

Autoridades de Salud y encargados municipales de esa área desmintieron en forma categórica una información que causó gran alarma en la zona referida a un posible caso de contagio de hantavirus de persona a persona. Por redes sociales y en cuestión de minutos se difundió la información acerca de que una efermera, encargada de asistir a los dos jóvenes de Coronel Cornejo, que contrajeron la enfermedad, uno de los cuales falleció, habría sido contagiada, ya que presentaba todos los síntomas y se encontraba en aislamiento preventivo en el propio hospital de cabecera del departamento San Martín.

Gladys Paredes, médica del hospital Perón y diputada provincial por el departamento San Martín, en diferentes medios de la zona explicó una vez más que en la zona no corre la cepa de hantavirus que se contagia de persona a persona como ocurre en Epuyén, sino que es contagiada a raíz de contacto con desechos de ratones. La médica recordó que la atención del único afectado hasta ahora se realiza bajo todas las normas de bioseguridad no ha tenido ninguna consecuencia y que el paciente sigue evolucionando en forma favorable. Paredes descartó afirmaciones difundidas a través de redes sociales en donde aseguraban que personal de salud había contraído el virus por contagio con enfermos.

Noticias falsas peligrosas

Rolando Álvarez, director de defensa civil del municipio de Tartagal, organismo que trabaja en forma coordinada con el hospital Juan Domingo Perón en campañas de descacharrización, control de vectores y otras acciones de prevención de patologías endémicas, explicó: “Se trata de una noticia falsa que genera una innecesaria preocupación en la población, en lugar de enfocarse en cuestiones importantes como son la prevención. El hospital no oculta información al respecto simplemente porque no tiene sentido hacerlo. Se trabaja para prevenir más casos, como se hace con el dengue, Zika y otras enfermedades endémicas en nuestra zona. Casi todos los años tenemos algunos casos en la región porque es zona endémica de hantavirus; el sur de EEUU como el estado de La Florida también tiene casos endémicos, algo que quizás muchos que sueñan con conocer esos lugares no lo saben . En el caso de Tartagal y zona de influencia, la situación se encuentra bajo control, y ojalá así se mantenga pero para eso necesitamos medidas preventivas y un trabajo eficiente por parte de los organismos como municipio o salud pública”.