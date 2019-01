El Enreja denunció casos de juego clandestino

El Ente regulador de Juegos de Azar (Enreja) denunció penalmente a dirigentes barriales del departamento Gemes por la realización de juegos clandestinos en distintos domicilios particulares de los municipios de General Gemes, Campo Santo y El Bordo. La denuncia, que fue realizada en la comisaría 101 de Gemes, es por una estafa que se estaría cometiendo desde hace varios meses con la organización de Bingos Ilegales. La medida se adoptó tras la recepción de denuncias realizadas en la Dirección de legales del organismo, dando a conocer la comercialización y realización de estos bingos en domicilios de los barrios El Cruce, Santa Teresita y 9 de Julio, entre otros, "Realizamos una nueva denuncia, la primera fue en junio, por la realización de distintos eventos no autorizados, se ha transformado ya en una modalidad la de realizar lotas en casas de familias, con beneficios personales y no como establece la ley con fines sociales, a partir de allí hicimos una presentación en Fiscalía Penal, porque debemos aclarar que ahora ya no se trata de una contravención, sino de un delito penal con penas de entre tres a seis años de cárcel. A partir de esta denuncia se va a comenzar a citar a los responsables de estos juegos clandestinos para instarlos a que dejen de realizar estas actividades fuera de la legalidad," expresó Bernabó, responsable de Bingos, Rifas y Promociones del Ente Regulador.

Son grupos entre 15 a 20 mujeres que se juntan y van rotando en las viviendas, por lo general realizan estas actividades de jueves a domingo, con la única finalidad de beneficiarse ellas mismas como organizadoras. "La presencia de gente que consume este tipo de juegos es masiva, porque se trata de cartones con precios económicos, estos van desde los 80 a 100 pesos, cuentan con un premio mayor muy atrayente como puede ser una moto, pero de acuerdo a las denuncias presentadas, siempre este premio mayor queda entre las organizadoras, promoviendo una estafa en perjuicio de las personas participantes", dijo.

Según Bernabó, se recibieron múltiples denuncias sobre esta situación, lo que los motivó a realizar una investigación, con los datos obtenidos, se realizó también una denuncia en la comisaría de El Bordo, porque se tomó conocimiento de que se iba a llevar a cabo un evento en el complejo polideportivo que tampoco está autorizado. "Es importante que los municipios soliciten copias de las autorizaciones correspondientes a los organizadores. Esto es algo que se repite en todo el departamento Gemes, solo en Orán detectamos una situación similar", dijo.

La realización de rifas o bingos pueden llevarse a cabo con el cumplimiento de los correspondientes requisitos, "si éstas personas quieren realizar Bingos dentro del marco legal, solo se deben apersonar a Enreja donde recibirán la ayuda y todo el asesoramiento necesario. Solicito a las personas que acostumbran a participar de estos bingos clandestinos, a no hacerlo si ven que los cartones que les venden no están autorizados por nosotros, que se trata solo de fotocopias caseras, no participando evitarían ser cómplices de esta actividad delictiva. Nuestro trabajo es garantizar que el evento autorizado se lleve efectivamente a cabo, que se paguen los premios y que lo recaudado tenga realmente un fin benéfico", finalizó Bernabó.

Son varios los bingos autorizados por Enreja que se venden a lo largo de todo el año en las calles, algunos para la construcción de una Capilla, para la organización de eventos deportivos o construcción estadios de fútbol, la venta de los cartones se ven sensiblemente disminuidas por la aparición de los bingos clandestinos.