Con Fortuny, Jaguares goleó a Los Teros en Uruguay

Gonzalo Quesada al frente de Jaguares tuvo su primer amistoso, ante Uruguay en Montevideo, y el balance fue positivo para el equipo argentino ya que se llevó una contundente goleada por 61-0 del Estadio Charrúa, con la presencia del hooker salteño Diego Fortuny, quien ingresó en el segundo tiempo.

Fue el primer partido de Jerónimo de la Fuente como capitán, pero además hubo otras buenas noticias para la franquicia argentina, según detallo ESPN: la vuelta de Joaquín Tuculet, quien no jugaba desde la gira por Oceanía de Jaguares por Nueva Zelanda, cuando se rompió la rodilla en abril del año pasado y también regresó Enrique Pieretto, quien se perdió el Super Rugby de 2018 por una lesión en la pretemporada.

En el primer tiempo, Jaguares tardó 10 minutos en meterse en partido, y cuando se fue soltando logró marcar diferencias con las formaciones, algo positivo por la calidad del rival en ese aspecto. El primer try de Rodrigo Bruni, llegó tras el empuje del scrum y el segundo, lo apoyó Julián Montoya tras el avance del maul.

El tercero, cerca estuvo de ser con el maul, pero ante la buena defensa de Los Teros, Bertranou decidió abrir y la jugada culminó con Moroni dentro del ingoal. Pero hubo revancha cinco minutos después, para el segundo try de Montoya otra vez con la potencia del pack. Al cierre de la primera mitad, el santiagueño Juan Manuel Leguizamón se anotó en el marcador tras una pelota recuperada en ofensiva.

En esa primera mitad, Quesada dispuso dos modificaciones: Santiago González Iglesias por Joaquín Díaz Bonilla y Santiago Chocobares por Jerónimo de la Fuente. Ambas sustituciones fueron premeditadas para poder ver a varios jugadores en esa posición.

En el entretiempo, cambió completo el resto del equipo, con la participación del rugbista de Universitario Rugby Club, lo que provocó un partido distinto y algo más trabado en el complemento.

Sin embargo, Jaguares siguió dominando y marcó el try más lindo de la noche con una gran corrida de Matías Orlando, que recibió el apoyo de Tuculet y luego de Landajo, que generosamente le regaló el try a Bautista Delguy a los 15 minutos. Y diez minutos después, luego de una buena presión ofensiva, el equipo de Quesada se adelantó con los delanteros y fue Matías Orlando el encargado de apoyar un nuevo try. Pero el equipo argentino no se conformó con eso y armó otra linda jugada que terminó con el try de Ignacio Mendy para estirar el marcador.

Los Teros fueron bajando su rendimiento y cometieron errores que le costaron caros. Un line mal ejecutado le sirvió la pelota a Jaguares que de contra, habilitaron a Gaspar Baldunciel para que apoye su primer try con esa camiseta.

Fue un resultado contundente con buenas señales en las formaciones, donde Uruguay suele hacerse fuerte, esta vez Los Teros no pudieron imponerse en ningún momento y Jaguares aprovechó para probar jugadores y sobretodo, mostrar contundencia en ataque para quedarse con una holgada victoria por 61-0.

Ya había debutado

Fortuny disfrutó una vez más de jugar con la camiseta de Jaguares. Su debut había sido por el Súper Rugby, el 30 de junio del año pasado, en la victoria de la franquicia nacional ante Stormers sudafricanos, en cancha de Vélez, por 25 a 14.