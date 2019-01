Se reanuda esta tarde la Superliga

La Superliga Argentina de Fútbol se reanudará hoy luego de un breve receso con las últimas diez fechas que definirán el campeón, los clasificados a las copas Libertadores y Sudamericana y los cuatro equipos que perderán la categoría.

Luego de las primeras quince fechas, el líder Racing Club sacó una buena ventaja con una gran campaña que lo tiene como el que más partidos ganó (11), el segundo más goleador (26) y la valla menos vencida (8).

El equipo de Eduardo Coudet mantuvo la base -salvo la salida consensuada de Gustavo Bou- y reforzó la ofensiva con las llegadas de Darío Cvitanich y Andrés Ríos. Ambos sumarán competencia para la delantera que lidera Lisandro López, autor de 12 tantos.

El grande que está más cerca de la punta es el bicampeón Boca Juniors, que se quedó sin entrenador tras la final de la Copa Libertadores de América ante River Plate y en su lugar asumió Gustavo Alfaro.

El DT que condujo a Huracán durante la primera parte del torneo sumó refuerzos de renombre y también sufrió bajas de renombre. La misión de Alfaro será encaminar al equipo que terminó la primera rueda con 24 puntos -con dos partidos por recuperar- y afuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2020.

River Plate, el otro gigante del fútbol argentino, viene de conquistar la histórica edición de la Copa Libertadores de América y fue uno de los adelantados ya que terminó el año con cuatro partidos pendientes y el arranque no fue el esperado con dos derrotas.

El equipo de Marcelo Gallardo ocupa la 12ma posición con 19 puntos -y dos partidos más por recuperar- y necesita enderezar el rumbo para no depender de otras vías para asegurar su plaza en la próxima Copa Libertadores.

Independiente perdió piezas importantes pero sumó experiencia y jerarquía con Pablo Pérez, ex capitán de Boca, y está en la búsqueda de delanteros para suplir la controvertida salida del goleador Emmanuel Gigliotti, autor de la mitad (doce) de los goles del equipo en la primera parte del torneo.

San Lorenzo es el equipo grande más endeudado en lo futbolístico, ya que finalizó el semestre pasado en el puesto 23 de 26 y todavía no pudo ganar en los cinco partidos que lleva el ciclo del entrenador Jorge Almirón, quien pidió jugadores conocidos de su último paso por Atlético Nacional de Colombia para reforzar al equipo que también tendrá la participación en la Copa Libertadores.

La sorpresa de la primera parte de la Superliga fue Defensa y Justicia, único invicto, que tras el triunfo ante River en el pendiente de la fecha 8 quedó a tres puntos de la punta.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece sumó seis refuerzos, el regreso de Fernando Márquez, el más resonante, para intentar pelear el título y seguir haciendo historia.

El cuarteto de los equipos que están en zona de clasificación a la Copa Libertadores lo completan Atlético Tucumán -que debe un duelo ante Boca-, que deberá rearmarse tras la partida de su máximo referente de los últimos años, Luis Miguel Rodríguez, y Huracán, que también deberá reconstruirse con un ídolo como Antonio Mohamed tras la polémica salida de Gustavo Alfaro.

En los puestos de Copa Sudamericana también están el prometedor Vélez Sarsfield de Gabriel Heinze; Godoy Cruz, que tendrá el debut de Marcelo Gómez tras la partida de Diego Dabove a Argentinos Juniors; y el sorprendente Aldosivi de Mar del Plata.

La lucha por la permanencia en la máxima categoría será un torneo aparte entre -al menos- ocho equipos comprometidos con los promedios del descenso.

Los más complicados son Tigre, San Martín de Tucumán, Patronato y Belgrano, que se quedó sin su capitán y emblema, Matías Suárez, quien decidió seguir su carrera en River.

Apenas afuera de la zona de descenso están San Martín de San Juan, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors y Newell's Old Boys.

Las diez fechas restantes se jugarán en acotado período hasta el 7 de abril para dar paso a la flamante Copa de la Superliga y luego comenzar el receso por la Copa América Brasil 2019.