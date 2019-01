En medio del revuelo por un “impuestazo”, desde la comuna llevan tranquilidad a los comerciantes: “No es algo aplicable”

En medio del revuelo generado por los rumores de un inminente impuestazo, desde el Ejecutivo municipal de Campo Quijano llevan tranquilidad a los comerciantes locales: “De ninguna manera vamos a sumar cargas tributarias que signifiquen más sacrificios, que los que ya están realizando los comerciantes y vecinos frente a un contexto económico nacional muy complicado”.

Los temores surgieron tras la sanción por parte del Concejo Deliberante, a fines del año pasado, de una ordenanza que establecía un incremento del 200% de la Tasa de Actividades Varias. La norma no alcanza a ningún otro tributo. Es decir no es aplicable al Impuesto Automotor, ni al Inmobiliario.

Frente a la preocupación del sector, que no tardó en manifestarse, desde el Ejecutivo municipal giraron al cuerpo de ediles un proyecto ad referéndum para ser tratado a la brevedad, que establece una escala coherente de acuerdo a la capacidad económica y la facturación de cada rubro.

Sin embargo, según trascendió, dos ediles evitaron plegarse a discutir la propuesta en sesión extraordinaria, "simplemente desapareciendo de los lugares que solían frecuentar" dijeron desde el Portal de los Andes, por lo que fueron escrachados por los propios vecinos con afiches callejeros y en los que se plasmaba la pregunta: “¿Dónde están?”. Su presencia es imprescindible para alcanzar quórum.

Lo cierto es que por estas horas se baraja la posibilidad de que se llame a extraordinarias para los próximos días y se presente, según algunas versiones, una nueva ordenanza pero esta vez surgida desde seno mismo del recinto legislativo municipal, para establecer la tan mentada escala.

Por último, desde la Municipalidad buscan llevar tranquilidad a los comerciantes ya que aseguran que el "impuestazo no es posible bajo ningún punto de vista".