Saeta puso el freno a una medida que provocó rechazo

Un sondeo de El Tribuno reveló que la determinación de que no se pueda prestar la tarjeta entre usuarios tenía más fuerte resistencia. Ante eso, la empresa decidió que recién desde marzo bajarán del colectivo a usuarios sin tarjeta, que empezarán a repartir para que los pasajeros le carguen $100.

El Gobierno provincial puso un freno a una polémica resolución que se iba a aplicar desde ayer en el sistema de transporte en el área metropolitana. Recién el 1 de marzo, a los pasajeros que no tengan una tarjeta de Saeta se les pedirá que desciendan del colectivo.

Desde la prestataria confirmaron que el período de concientización se extenderá 30 días y que se aplicarán otras medidas para evitar problemas y reclamos en marzo.

El gerente de Saeta, Claudio Juri, informó a El Tribuno que se entregarán tarjetas azules a los usuarios. Para eso deberán cumplir tres requisitos: no ser beneficiarios del pase libre, realizar una carga de cien pesos y luego asociar los datos al plástico. Aún no se definió cómo se realizará ese último procedimiento. Hasta ahora se manejan dos opciones: a través de un aplicativo o en las oficinas de Saeta.

"De manera indiscriminada, todas las tarjetas azules contarán con un saldo negativo (de emergencia) de 40 pesos", afirmó Juri. Para continuar con ese sistema los usuarios deberán registrar sus datos. "Se dará un tiempo prudencial para aquellos que quieran seguir utilizando el saldo negativo. Se está evaluando si se deberán presentar en la AMT o Saeta. Aspiramos a que todos tengan su tarjeta nominativa", agregó el funcionario.

Los cambios surgieron en una reunión que encabezó el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, junto al titular de Saeta, el presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), Federico Hanne, y el secretario de Defensa del Consumidor, Carlos Morello.

Juri sostuvo que en este tiempo se reforzará la concientización. Desde el Gobierno comunicaron que Yarade instruyó a los funcionarios a trabajar en medidas que garanticen a los salteños la accesibilidad al transporte público y en enfatizar en políticas preventivas que alienten el uso correcto de las tarjetas azules.

"Desde hace más de dos meses y medio que venimos explicándole a la gente por qué tienen que tener una tarjeta", sostuvo Juri. "La resolución no dice nada distinto", apuntó.

Entre los usuarios es común que aquel que no tenga saldo en la tarjeta pida a otro pasajero que le pase el plástico para poder viajar. El jueves, la AMT comunicó que el 28 de enero (por ayer) entraba en vigencia el régimen de fiscalización y control para el pago del boleto de colectivos, cuyo objetivo es "resguardar el correcto uso del sistema".

El problema ocurre cuando el usuario que prestó la tarjeta se baja antes del colectivo. El pasajero queda sin ningún "comprobante" de haber abonado el viaje ante el requerimiento de un inspector, que debe estar identificado. En la letra más dura de la resolución se establece que el viajante puede ser "invitado" a descender de la unidad si antes no paga el boleto. Ese punto generó un fuerte rechazo entre los usuarios, quienes apuntan a la falta de puntos de recarga de la tarjeta.

"Nadie dice que la tarjeta no se puede prestar. El dueño no tiene problemas, quien tiene que tener la precaución es la persona a la que le pagan el viaje", acentuó Juri. Aseguró que en este período solo el 1% de los usuarios planteó problemas por no tener la tarjeta.

Desde la empresa recordaron que no se hará bajar del colectivo a niños de hasta doce años, a personas con movilidad reducida, no videntes, embarazadas, usuarios con niños de hasta tres años, adultos mayores, personas accidentadas y pasajeros que por su condición, hacerlas descender implicaría un grave riesgo para su integridad física.