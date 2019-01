Pampita anunció su separación de “Pico” Mónaco: “Dimos lo mejor y no funcionó”

Hasta acá llegó. Pampita y "Pico" Mónaco intentaron remontar su historia de amor pero no lo lograron. La modelo irrumpió en Twitter con la noticia de la nueva separación del extenista.

"Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos", escribió la modelo, que se había reconciliado con Mónaco hacia fines del 2018 y recibieron el 2019 juntos en Punta del Este.

"No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones", escribió Pampita.

Días atrás, corrió el rumor que la reconciliación habría sido una estrategia ya que ambos facturaban para ir a eventos como “pareja” en las playas esteñas.

Fuente: Diario Show