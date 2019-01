Para la Municipalidad, la basura y las obras sin terminar, las causas de las inundaciones 

El jefe de Gabinete municipal, Luis María García Salado, el buen funcionamiento de las obras finalizadas, plaza Gurruchaga y el canal de calle Caseros, en el marco del plan integral para mitigar las inundaciones. Por las inundaciones en calle España, aclaró que la obra aún no está terminada.

El Jefe de Gabinete municipal, Luis María García Salado, señaló esta tarde a raíz del fuerte temporal de lluvia no hubo evacuados en la ciudad de Salta al tiempo que destacó el correcto funcionamiento de los canales. El funcionario señaló que las inundaciones que se vieron en calle España y plaza Gurruchaga tuvieron que ver con la basura que tiran los vecinos y tapan los bocas de tormentas y, por otra parte, algunos canales que no están aún conectados para el desagote.

“Hay un plan integral. Hay obras que se están realizando dentro de ese plan integral. De estas obras hay solo dos que están terminadas: la de la plaza Gurruchaga y el canal que va por debajo de la calle Caseros en el corredor de la Fe. El de la plaza trabajó correctamente. Los vecinos decían antes que por la cantidad de agua solía inundarse dentro de las casas. Ahora esto no ocurrió. Otro de los problemas que ocurrió en la zona es que había mucha poda de árboles a la vuelta de la plaza, además de basura, lo causó que se acumulara en los imbornales impidiendo que drenara el agua hacia la cisterna que se encuentra en la parte de abajo la cisterna que funcionó correctamente”, dijo el funcionario municipal.

Y agregó sobre el canal de la calle Caseros: “Había mucha basura en las rejas que llevan el agua hacia el canal, una vez que Aerotécnica Fueguina limpió y sacó las bolsas de residuos automáticamente comenzó a drenar al toque”.

En el caso de calle España, el funcionario resaltó que la obra no se encuentra terminada. Hay tramos que no están aun conectados. Estas obras cuando estén conectadas no se va a inundar”.

Para terminar, el funcionario municipal señaló que “las obras de mitigación que se proyectaron están funcionando”.