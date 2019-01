Un amparo judicial en contra la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Cosaysa) y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), por el incremento de casi el 20% en la tarifa, fue presentado el lunes por el abogado y dirigente social, Federico Delgado, en el Juzgado de la Dra. Carolina Poma.

Lo hizo con el patrocinio legal del abogado metanense Fabio Pérez, para que se declare la inconstitucionalidad de la resolución del (Enresp) N´ 033/19 de fecha 11/01/2019, la resolución N´ 55/17 del mismo organismo y la consecuente nulidad de los aumentos de la tarifa por el servicio de agua y cloaca, en lo que se refiere a la fijación de los nuevos precios de dichos servicios conforme nuevo cuadro tarifario (Expte. N´ 267-

39547/16) "por falta o ausencia de realización de audiencia pública prevista en el art. 30 de la ley provincial 6.835.

Delgado solicitó a la jueza Poma que se resuelva la suspensión de la aplicación del nuevo cuadro tarifario previsto en la Resolución Enresp N´ 033/19 de fecha 11/01/2019, publicada en el Boletín Oficial de Salta en fecha 14/01/2019; retrotrayéndose el precio del servicio de agua y cloaca a los valores anteriores y previstos en el cuadro tarifario correspondiente a marzo 2018, mediante resolución del Ente Regulador N´ 313/18 de fecha 8/3/2018.

En virtud de ello pidió que se notifique a la empresa Cosaysa para que se abstenga de cobrar y/o percibir los valores establecidos en el nuevo cuadro tarifario (resolución Enresp N´ 033/19 de fecha 11/01/2019) y/o en su caso devolver lo mal facturado a consecuencia de ello, para el caso de que ya hubiera sido pagado por los usuarios los valores del cuadro tarifario impugnado.

Audiencia pública

En la presentación, Delgado, reclamó que se ordene al Ente Regulador de Servicios Públicos que convoque a audiencia pública para fijar el valor del servicio de agua y cloaca.

Por otra parte, con carácter de providencia cautelar pidió a la magistrada que "con preferente y urgente despacho se disponga la inmediata suspensión de la aplicación del nuevo cuadro tarifario previsto en la Resolución Enresp N´ 033/19 de fecha 11/1/2019 publicada en el Boletín Oficial de Salta en fecha 14/1/2019; ordenándose que se retrotraiga el precio del servicio de agua y cloaca a los valores anteriores y previstos en el cuadro tarifario correspondiente a marzo 2018 mediante resolución del Enresp N´ 313/18 de fecha 08/03/2018, comprendiendo dicha cautelar la prohibición por parte de empresa Cosaysa (Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.) de facturar los aumentos previstos en el nuevo cuadro tarifario y que corresponde al aumento del 19,42 % y que autoriza a cobrar el 50 % en febrero/2019 y el restante 50 % en marzo/2019".

Dichas normas encuentran su correlato en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que establece: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Podrán interponer esta acción en lo relativo a los derechos que protegen al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines".

Aguas del Norte denunció sabotajes

El parte oficial dice que a raíz de los últimos episodios ocurridos en Metán y Tartagal el directorio de la compañía resolvió denunciar los hechos de vandalismos en las instalaciones, especialmente los que afecten el normal servicio de agua y cloaca.

El presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse, informó que se realizaron denuncias por sabotaje a los sistemas de agua potable. “En los últimos días nos sorprendieron dos cierres de válvulas en distintos puntos de la provincia que afectaron el servicio de agua potable en Metán Viejo y en el departamento San Martín”, dijo el funcionario.

Precisó Paz Posse que la afectación del servicio de agua el pasado fin de semana en Metán Viejo se debió a la manipulación de válvulas que permiten el ingreso de agua al sistema.

“Los actos de vandalismo que repercutan en nuestros servicios serán denunciados por sabotaje al sistema”, aseguró.

Desde la Gerencia de Servicios explicaron que se tomaron medidas para evitar este tipo de actos.

En Campo Durán se implementó el sistema de sellado con poliuretano más tapas con candados debido a aplastamiento y cerrado de válvulas ocurrido días atrás.

Entre los fundamentos del amparo, Delgado destacó que el término “afectado” no puede ser interpretado sino de manera de permitir que todo aquel sujeto de derecho se trate de una persona física o jurídica, que sienta vulnerado, en forma directa o refleja, un interés colectivo, pueda lograr una efectiva y concreta protección de su porción subjetiva del interés común. “Para ello resulta necesario garantizar el derecho a la jurisdicción de los ciudadanos mediante el acceso a una efectiva tutela judicial de los derechos amenazados o conculcados, ya no a favor de un interés individual sino en resguardo de un interés eminentemente público”.

Indicó que con fecha 14/3/2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, N° 20.422, la resolución del Enresp N° 033/19 de fecha 11/1/2019, mediante la cual se aprobó -a pedido de la empresa Cosaysa-, un nuevo cuadro tarifario (período enero/2019), “con aumentos en el servicio sanitario que representa aproximadamente un 20% en más del servicio público de agua y cloaca, que presta o brinda monopólicamente la empresa mencionada, provocando un alarma en los usuarios, quienes sin conocimiento e información previa deben abonar aumentos representativos que afectan el bolsillo de los consumidores”.

En efecto, la resolución en cuestión dispone: “Artículo 1º: Hacer lugar al pedido de readecuación tarifaria solicitado por la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (Cosaysa), en el marco de lo establecido por la resolución del Enresp Nº 55/17; disponiendo un incremento tarifario del 19,42%, por los mayores costos por inflación acaecidos en el período enero/2018 - agosto/2018, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente resolución.- Artículo 2º: Dispones que a los fines de mitigar el impacto del incremento tarifario autorizado en el artículo 1º, el mismo será aplicado en dos etapas, de la siguiente manera: un 50% en febrero/2019 y el restante 50% en marzo/2019 -ambos calculados sobre las tarifas vigentes a diciembre/2018-, conforme la metodología implementada; en los términos y con los alcances establecidos en los considerandos de la presente resolución.- Artículo 3º: Ordenar a la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (Cosaysa) proceda a dar amplia difusión a lo aquí resuelto...”. Lo que implica un aumento del cuadro tarifario para todos los consumidores, sin que los mismos hayan tenido conocimiento previo de la modificación o readecuación peticionada por la empresa prestataria.

9.000 usuarios en Metán

“Este aumento decidido de forma inconsulta e ilegítima se registra y afecta a un universo de más de 9.000 usuarios de nuestra ciudad de San José de Metán y de aproximadamente 250.000 consumidores para el resto de la provincia. Claramente la desproporción del aumento que nos ocupa también debemos medirla o enmarcarla dentro del contexto de una economía recesiva e inflacionaria que impacta directamente a los usuarios y consumidores (en la generalidad trabajadores), que se ven perjudicados con estas medidas. Mucho más si tenemos en cuenta que ya actualmente están disponiendo de casi el 30% de sus ingresos para pagar las tarifas de servicios públicos, sin que los ingresos que perciben (sueldo o remuneraciones), hayan aumentado”, dijo Delgado.

“Más teniendo en vista de que la actual situación no mejora, implicando en los hechos, que, con los últimos aumentos de los servicios públicos y en este caso del servicio sanitario, un trabajador con un salario promedio deba destinar una parte importante de sus recursos al pago de los mismos”, explicó Delgado en el amparo que ya fue presentado a la Justicia.

Marcha contra el tarifazo

El abogado Federico Delgado destacó que el tarifazo dispuesto por el gobierno en los servicios públicos de agua, electricidad y gas “puso nuevamente en debate la necesaria participación de los usuarios de dichos servicios en la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales que hacen a su funcionamiento”.

Agregó: “La ausencia de un mecanismo que permita recibir una información completa, que sea un ámbito para expresar opiniones y propuestas que indefectiblemente deben ser consideradas por las autoridades regulatorias del servicio público, invalida cualquier medida tomada en forma discrecional y sin someterla al conocimiento y debate públicos”.

Adelantó que junto a comerciantes y vecinos de Metán están convocando a una marcha contra los tarifazos para este viernes, a las 20 horas, en la plaza San Martín.

“Esta convocatoria no persigue fines políticos. No es en contra de nadie. Va a ser una expresión de la gente, que no da más por los tarifazos que viene soportando”, destacó Delgado.

Todos se quejan

Mientras tanto, en Metán siguen las quejas por el servicio de agua deficiente.

“De un caño de la cocina salió un animal invertebrado que parece un parásito”, dijo a El Tribuno la vecina del barrio Nuevo Hogar, Rosa Gabriela Burgos.

La mujer, indignada por lo ocurrido, guardó al animal en un frasco y se lo mostró al amparista Delgado y a periodistas.

Ya en recurrentes reuniones que tuvieron los vecinos entre ellos y con el intendente municipal Fernando Romeri mostraron los bichos que salen por las canillas de sus casas con mucha preocupación.

Incluso los vecinos le rogaron a Romeri que “municipalice” el servicio de agua potable, con la esperanza de que la comuna pudiera encarar obras necesarias para asegurarles la potabilidad del líquido vital.

Esa idea no pudo concretarse y en cambio les hicieron muchas promesas con respecto a una mayor calidad en el servicios, que no se cumplieron.