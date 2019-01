El Gobierno jujeño expropió el cerro de los Siete Colores y el camino de los Colorados

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció este mediodía la firma de un decreto por el que se declara Monumento Histórico Natural al cerro de los Siete Colores y se expropiará unas 150 hectáreas de un terreno que lo delimita, donde un músico jujeño, dueño de la tierras, pretendía construir un anfiteatro natural que generó controversias.

La declaratoria de Monumento Histórico Natural también incluye al Paseo de Los Colorados, otro lugar emblemático ubicado en cercanías al cerro de Los Siete Colores, en el poblado quebradeño de Purmamarca.

"Si bien nosotros tenemos declarado a nuestra Quebrada como Patrimonio de la Humanidad, no había una declaración especifica del cerro de Siete Colores, ni del Paseo de los Colorados, así que lo hicimos en este decreto", sostuvo Morales en una conferencia de prensa.

Agregó que además se declaró "de utilidad pública e interés social, y sujeta a expropiación, la fracción del inmueble que delimita el cerro de Siete Colores y el Paseo", el mismo perteneciente a la familia Vilte, terreno que, según detalló, forman parte de un predio de 1200 hectáreas que fueron adquiridas a principio del siglo pasado.

Continuando, señaló que el decreto surge de "la situación de un intento de alambrar e impedir el ascenso al cerro.

"No sabíamos que otras cosas podían venir que restringa el acceso de jujeños y turistas al patrimonio natural que le pertenece al pueblo de Jujuy", sostuvo.

Sobre la postura que adoptará la familia, Morales opinó que "seguramente van a comprender" porque se trata de algo que "excede a una familia, a personas, nos supera a nosotros como generación", aseguró, ya que "si hay algo que identifica a Jujuy es el cerro de Siete Colores".

Finalmente, sobre la expropiación, planteó que en principio se verá "la posibilidad de llegar a un acuerdo y si no el Tribunal de Tasación resolverá la cuestión legal, debiendo evaluarse el precio de hace cien años, cómo fue la compra", entre otras cuestiones.

La polémica inició cuando a principio de diciembre pasado, el músico Edgardo "Memo" Vilte, manifestando contar con títulos de tierra, puso vallas en dos ascensos al cerro, que luego de una semana fueron levantadas debido al malestar que generó en el poblado.

En medio de las controversias, la justicia jujeña ya había hecho lugar a una medida cautelar presentada por vecinos de la localidad y le ordenó "abstenerse de realizar cualquier obra de construcción o de modificar las condiciones actuales del inmueble de su propiedad".