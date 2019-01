La hija de Andrea del Boca contó el violento episodio que vivió con su padre

La hija de Andrea del Boca, Anna Chiara Biasotti, cumplió 18 años y finalmente como persona mayor de edad puede hablar sobre su propia historia de vida, la cual tenía prohibida por la causa judicial que mantenía su padre, a quien llama “progenitor masculino” y a quien asegura no ve desde que tenía nueve años.

La joven actriz obtuvo su primera portada en una revista y su cara aparece en el frente de Caras, donde asegura logró renacer “del rechazo, el bullying y el dolor“. “Confiesa que sufrió bullying y que se cansó de lidiar con los jueces y psicólogos. Hoy se siente libre y asegura que logró sanar sus heridas gracias al amor de su familia materna”, sostiene la publicación donde Anna Chiara hace referencia a la situación judicial que enfrenta su madre por el dinero recibido durante el gobierno kirchnerista. “Es una mierda“, lanza la adolescente, quien afirma que no soporta que la gente hable mal de su madre y sostiene que “la televisión miente”.

Sobre su infancia, Anna Chiara recuerda: “Me cansé de vivir rodeada de psicólogos y jueces. No puedo precisar la cantidad de veces que tuve que hablar con los psicólogos. Yo era muy chiquita y pensaba que si tenía que ir tantas veces era porque no estaba bien mentalmente“.

“En estos años sentí que estaba en una cajita, gritando y que nadie me escuchaba“, indicó la joven, que trabajó por primera vez en televisión junto a su madre Andrea del Boca y recuerda de mal modo a su padre Ricardo: “Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el verbal, el sexual o psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida. Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con asco…Yo no entendía por qué. Entonces el me miró y me dijo: ‘Tenés olor a culo, no te quiero al lado mío’.

Acto seguido, reveló: “Llegué a casa destrozada. Para él siempre había algo mal. Si tenía el pelo largo parecía una sirvienta, si usaba un par de zapatillas era una pobre, y ser pobre y sirvienta para él era un asco… Me gastaba… y a los nueve años no quise verlo más”.

En cuanto a una posible reconciliación con su papá, Anna confesó que hasta pensó en tramitar el cambio de apellido para no ser más Biasotti y afirmó: “Él nunca quiso comunicarse conmigo. Yo no odio ni nada, pero haberlo escuchado en los medios hablar de mí me resultaba hipócrita. Me gusta la idea de hacer Justicia, de limpiar”.

En este contexto, hace dos años Ricardo Biasotti había admitido que no tenía contacto con Anna Chiara del Boca hacía ocho años y lo justificó: "Existe algo que se llama Síndrome de Alienación Parental (SAP). Esto es producto de una actitud que tiene algunos padres, sobre todo las mujeres, en la que consideran que los hijos son una posesión de ellos y de nadie más. Se sienten con el derecho de dejar afuera de esa imagen al otro padre. Esto lamentablemente ha sido probado por varios peritos de la Corte Suprema en este caso. Esto existía".