Deportistas se cruzaron en las redes por la eliminación de la Secretaría de Deportes

El decreto de necesidad y urgencia que se conoció hoy, que establece que la Secretaría de Deportes pasa a convertirse en una Agencia, provocó que muchos deportistas se cruzaran en las redes. Fue llamativo que muchos replicaran el mismo mensaje, a favor de la iniciativa del Gobierno nacional, conducta digna de los "trolls políticos".

Mientras numerosos deportistas expresaron su desagrado y preocupación por la medida tomada, otros copiaron y pegaron un mensaje para redes que bajo directamente desde el Staff de la agencia que hoy se presentó en sociedad y que será manejada por Diógenes de Urquiza.

Se creó la Agencia de Deporte Nacional (ADN). 👉https://t.co/DVs4mAu5K3 pic.twitter.com/HZayDE2Hj5

— Agencia de Deporte Nacional (@DeportesAR) 30 de enero de 2019

La creación de la Agencia es positiva para el deporte y un salto de calidad para los deportistas. Ahora va a ser más rápido el cobro de becas y subsidios y, por primera vez, las provincias van a poder participar de estas decisiones. https://t.co/DxE0WNyBee

— Philippe Oudinot (@negrophilippe) 30 de enero de 2019

Llamó poderosamente la atención que dos figuras del deporte argentino como la integrante de Las Leonas, Noel Barrionuevo, y Horacio Agulla, referente de Los Pumas, hayan expresado su apoyo al DNUl, aunque Agulla trabaja hace un tiempo como asesor en la antigua Secretaria de Deportes.

La creación de la Agencia es positiva para el deporte y un salto de calidad para los deportistas. Ahora va a ser más rápido el cobro de becas y subsidios y por primera vez las provincias van a poder participar de estas decisiones.

— Horacio Agulla (@horacitoagulla) 30 de enero de 2019

La creación de la Agencia es positiva para el deporte y un salto de calidad para los deportistas. Ahora va a ser más rápido el cobro de becas y subsidios y, por primera vez, las provincias van a poder participar de estas decisiones! @gerardowerthein #DiógenesDeUrquiza

— M. Noel Barrionuevo (@noebarrionuevo) 30 de enero de 2019

Por su parte Marcos Milinkovic, referente del vóley argentino, no tuvo dudas en contestar las inquietudes de Luciana Aymar que se había preguntado “¿Cuál era el problema de tener dos centros de Alto Rendimiento?” La respuesta fue contundente “Quieren vender todo los que nos pertenece (…) Tenemos que decirles que NO”.

Lo concreto es que el cierre de la Secretaría era un secreto a voces que se fue tomando forma cuando en Buenos Aires se montaron los Juegos Olímpicos de la Juventud que fueron una pantalla para cubrir la salida de Carlos Javier Mc Allister, quien será candidato a gobernador en La Pampa tras bajar en un 49% el presupuesto del Deporte, a lo que se suman denuncias de todos tipo.

Por su parte, la Confederación Argentina de Deportes CAD) viene denunciando hace años "el atropello con el que el Gobierno nacional está en el deporte. Desde el primer día no cumple con la ley del deporte, no cumple con la asignación por hijo en el deporte. Son 4 millones de chicos los que tendrían que tener derecho a estímulo deportivo. Ese dinero se invertiría en los clubes barriales, es decir, se armaría un círculo virtuoso. Pero el Gobierno no les paga a los chicos, los tiene afuera, no le da la plata a los clubes y después les pone tarifazos, entonces los quiebra y después los vende".

