Balearon a un turista sueco y le amputaron una de sus piernas

Un turista sueco fue baleado frente a su novia durante un asalto en el barrio porteño de Monserrat y, a raíz de las graves heridas sufridas, debieron amputarle una de sus piernas, informaron ayer fuentes policiales. El hecho que trascendió ayer ocurrió en la noche del domingo último, alrededor de las 22, en el cruce de Tacuarí y Venezuela, a una cuadra de avenida 9 de Julio.

La víctima, identificada como Christoffer Peter (36), iba junto a su novia, una periodista llamada María, cuando fue sorprendido por un delincuente armado que se movilizaba en un auto. El asaltante lo amenazó para robarle el teléfono celular pero el hombre se resistió, tras lo cual recibió un disparo en la rodilla derecha y cayó al piso herido. Efectivos de la Policía de la Ciudad fueron alertados a través del 911 y al llegar al lugar llamaron a una ambulancia del SAME. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital Argerich, donde fue atendido por el personal médico, que le tuvo que amputar la pierna por la lesión sufrida y hoy continuaba internado.

María, novia del hombre baleado, dijo al noticiero de Telefe que el asalto sucedió cuando estaban a dos cuadras del hotel y un hombre intentó agarrar el teléfono que Christoffer tenía en la mano porque estaba mirando el mapa para ver adónde ir. “(El delincuente) saca una pistola, se la apunta a la cara, (Peter) se la empuja y sale un disparo a la pierna, parecía que estaba drogado, era evidente que nunca había tenido un arma en sus manos, se asustó, se va corriendo y se mete en un auto”, añadió la mujer, quien aseguró que el agresor tendría unos 22 años.

María relató que había dos chicos en bicicleta, uno de los cuales “se quitó la chaqueta” para que pudieran apretar la herida de su novio con un torniquete y destacó que “todos salieron de su casa” para ayudarlos. “Aún se encuentra bajo sedación, han pasado veinticuatro horas, tenemos que esperar otras veinticuatro para saber si está fuera de riesgo de infecciones después de la amputación”, expresó. La mujer dijo que sabían que había “riesgo de que le apuntaran a la pierna” ya que cuando llegaron al hospital “hubo una operación de seis horas y media e intentaron hacerle un by pass con la vena de la otra pierna, pero no funcionó, tuvieron que hacerle uno artificial y luego lo operaron de nuevo para arreglar ese by pass”.

“Dijeron que si la sangre empezaba a fluir bien esta noche, hay buenas esperanzas, los cirujanos eran positivos”, resaltó María, tras lo cual agregó: “Está bien, tiene una buena pinta, buen humor, es una persona muy optimista y positiva a pesar de lo que ha pasado”. Contó que estaban de vacaciones en el país porque él cumplió años el 24 de diciembre y pasaron Navidad acá luego de ir a Colonia, en Uruguay, y a Bariloche. Por su parte, Daniel Minbielle, defensor del turista de la Ciudad de Buenos Aires, dijo a la prensa que la mujer de Peter estaba “shockeada por la situación” y que tanto a ella como a él le brindaron “atención psicológica”.

Los padres

Ayer llegaron los padres del turista baleado. “Están convulsionados por el episodio, ahora lo visitaron en terapia pero están tranquilos porque su estado está mejorando”, dijo la novia del joven.