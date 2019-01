El capitán de River expresó que "el grupo me ayuda a seguir, pero cuando me retire quiero seguir ligado al mundo del fútbol”.

Ponzio: "Me queda poco, pero hoy siento ganas de jugar"

Leonardo Ponzio, capitán y mediocampista de River, manifestó este viernes que todavía tiene ganas de seguir jugando a sus casi 37 años.

“Cuando pierda el ánimo de competir, dejaré de jugar. Hoy siento esas ganas de jugar. Además, el grupo que tenemos me ayuda a querer seguir. Sé que me queda poco”, expresó Ponzio desde Las Rosas, su pueblo en la provincia de Santa Fe.

“Cuando me retire quiero seguir ligado al mundo del fútbol”, aclaró Ponzio, quien el 29 de enero cumplirá 37 años.

Por otro lado, el mediocampista se refirió a la victoria sobre Boca en la final de la Copa Libertadores de América 2018: “Quedamos en la historia”, aunque consideró que “esto el día de mañana tomará más fuerza”.

En tanto, sobre la foto histórica levantando la Copa en el Bernabéu con el subcapitán Jonatan Maidana y el técnico Marcelo Gallardo, Ponzio contó que “después de la final, le dije a Jony que llamemos a Marcelo porque teníamos que levantarla los tres. Nos parecía que Marcelo tenía que estar con nosotros”.

Ponzio ganó siete títulos nacionales con la camiseta de River y seis internacionales, entre ellos los más importantes, las dos Copas Libertadores de 2015 y 2018 en las que estuvo Gallardo de técnico.