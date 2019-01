En el atletismo se debate la participación transgénero

Dos posturas, con sus razones, pero que no escapan del debate. La última edición del maratón San Silvestre en Rosario de Lerma generó que un grupo de corredoras alzará la voz en contra de una atleta transgénero que compitió y ganó la categoría de 50 a 59 años con una gran ventaja.

Las diferencias no son en contra de su identificación sexual, sino porque las características físicas (fuerza, musculación y resistencia) hacen que tenga ventaja sobre el resto de la competidoras.

Eso quedó evidenciado en la competencia del pasado 31 de diciembre, puesto que la atleta transgénero estableció un tiempo de 1h08m55s en un circuito de 15 kilómetros, superando por casi 23 minutos a sus rivales. La segunda cruzó la meta en 1h31m12 y la tercera en 1h32m12.

Laura Zelarayán, presidenta de la Federación Atlética Salteña (FAS), habló sobre este caso y expuso su postura. “La FAS hace saber que esta institución para la categoría femenina solo inscribe género femenino de nacimiento y solicita que las instituciones que realicen competencias respeten esta categoría y que hagan otra transgénero”, expresó.

Sobre las razones dijo: “Fisiológicamente las características hormonales del hombre le dan ventaja por sus testosteronas sobre los estrógenos de las mujeres y en toda competencia que se realice un antidoping no se permite la intervención de mujeres con niveles altos en testosteronas, y con mayor razón lo sería un transgénero”.

La dirigente remarcó que si en la última San Silvestre se hubiese realizado control antidoping, el mismo daría resultado positivo por el alto nivel de testosterona.

“No queremos negar la participación de las atletas transgénero, pero sí que compita en la categoría transgénero para que todas puedan competir en igualdad de condiciones y respetando las normativas de organismos internaciones que rigen el atletismo y el deporte”, agregó Zelarayán.

La otra postura es que la atleta es legalmente mujer. “Ella se inscribió con su DNI que expresa que legalmente es una mujer, nosotros no podemos ir contra eso y por eso la anotamos en esa categoría”, señaló Gabriel Castillo, una integrante de la organización del maratón San Silvestre. “Si no la inscribíamos iba a ser un acto discriminatorio y podríamos haber tenido problemas con el Inadi”, agregó.