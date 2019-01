Advierten poco control para que no se bañen en el río Arenales

Los días de calor muchos salteños buscan alivio en el río Arenales, en la zona sur de la ciudad, quizás sin conocer que sus aguas están en una situación "alarmante" por los niveles altos de metales pesados y de bacterias peligrosas para la salud, según un informe que publicó en marzo de 2018 el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), ante un pedido de la Justicia provincial.

El sábado un niño de diez años se ahogó en el río y hasta el cierre de esta edición seguía la búsqueda del cuerpo. Pese a las restricciones que debe haber, no se evitó la tragedia.

Pedro Arancibia, el abogado promotor de un amparo ambiental en representación de los vecinos de los barrios ribereños, cuestionó el control que hacen la Provincia y el municipio para evitar que la gente se bañe en el río Arenales. "Es un deber del Estado proteger a las personas en lo que tiene que ver con el ambiente y la salud pública", manifestó.

El letrado recordó que en abril del año pasado el juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, tras conocer los resultados del estudio que hizo el CIF, ordenó medidas previsionales para impedir que las personas estuvieran en contacto con las aguas contaminadas. Mandó a la Provincia y a la Municipalidad a hacer un cordón sanitario para concientizar a la gente para que no se acercara al curso de agua y a instalar cartelería para advertir sobre el peligro que representa el río para la salud.

Arancibia observó que el trabajo que hicieron fueron escasos y poco eficientes: "No hay un trabajo fuerte de concientización ni de prevención".

Desde la Policía de la Provincia aseguraron a El Tribuno que "hay patrullaje preventivo en el Arenales de manera permanente porque hay una disposición judicial". Sin embargo, es habitual ver gente bañándose o pescando en las aguas del río Arenales. Funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y del hospital Papa Francisco indicaron que está en marcha el cordón sanitario para concientizar a los vecinos.

"Lo de la colocación de los carteles se hizo pero son muy pocos y diminutos. La verdad es que no son significativos. No tienen presencia de advertencia importante para que la gente no se meta", advirtió Arancibia. "El cordón sanitario lo hizo la Provincia de modo muy "light'. No me consta que se haya cumplido de manera eficiente. Se hizo algún trabajo con los centros de salud de los barrios y los centros integradores comunitarios (CIC), pero nada más", agregó.

El abogado consideró como "sumamente grave" que el fin de semana anterior hubiera chicos metidos en el agua contaminada. "Allí debería haber intervenido la Policía Rural y Ambiental para evitar que lo hicieran", expresó. "Les importa muy poco la gente, la sociedad en general. No tienen noción de la gravedad. Creen que con una lluviecita se lava la contaminación y no existe más. Es un error tremendo porque eso está depositado en el lecho del río y las actividades contaminantes están durante todo el año porque vienen del canal mayor, del canal maestro y de todo lo que se desecha en el río", comentó.

El subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Mauricio Romero, explicó que varios organismos trabajaron de manera conjunta para informar a las personas sobre los riesgos que tienen de enfermarse si están en contacto con el agua contaminada. "Se hicieron algunas jornadas y se instaló cartelería a modo preventivo. El tema es complicado pero se intentó llegar a la gente concientizando. Es básico que entiendan que se pueden enfermar. Además, se trata de evitar que ensucien los lugares", dijo.

El funcionario contó que la Secretaría de Recursos Hídricos actúa en el monitoreo, en la inspección y en la notificación en todo el río Arenales, pero aclaró que las partes que están judicializadas son la urbana y la suburbana. Detalló que para garantizar el control se trabaja con la Policía Rural y Ambiental, aunque observó que “quizás (tener) presencia constante en todos los lugares es imposible porque la Policía también trabaja en otras cuestiones”.

Nelson Quinteros, gerente de Atención a las Personas del hospital Papa Francisco, contó a El Tribuno que los agentes sanitarios de los centros de salud que están cerca del río Arenales visitaron alrededor del 20 por ciento de las casas para entregar folletos con recomendaciones sobre los cuidados que hay que tener con el curso de agua. En esta zona viven unas 80 mil personas.

Contó que, con el programa de Atención Primaria de la Salud (APS), hubo charlas educativas en las escuelas para que los mensajes se multiplicaran. Junto con Recursos Hídricos, la Municipalidad de Salta y Aguas del Norte, hicieron una actividad de prevención en el barrio Ceferino. Además, en los centros de salud se colocó cartelería con información y recomendaciones.

Coordinaron con el área de Epidemiología hacer una vigilancia epidemiológica de las enfermedades que pueden estar relacionadas con la contaminación del agua, como diarreas o dermatitis. Reveló que en los últimos informes del año pasado “no se evidenció un marcado aumento de estas enfermedades”.

El Tribuno intentó comunicarse con la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad pero no obtuvo respuesta.

El secretario, Gastón Galíndez, está de vacaciones y no hay otro funcionario que pueda responder sobre este tema.

Basural, en el oeste

Días atrás, un lector se comunicó con El Tribuno para denunciar que en el río Arenales, a la altura de la circunvalación oeste, hay un basural con una cantidad llamativa de restos de obras de construcción: “Los camiones contenedores dejan una cantidad de escombro q salen de los barrio privado a están alrededor del río barrio las praderas y chacra, etc...”.

Desde el Ministerio de Ambiente de la Provincia dijeron a este medio que la gestión de la basura depende de las municipalidades, Salta y San Lorenzo en este caso, ya que ambas jurisdicciones están en este sector.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de Salta capital, respondieron que hace un año limpiaron el lugar, donde había un basural enorme, y que ahora deberán volver a hacerlo.

En busca de fondos para la planta sur

En relación con el saneamiento del río Arenales, desde Aguas del Norte informaron a El Tribuno que el 7 de diciembre del año pasado el presidente de la empresa, Lucio Paz Posse, se reunió con la subsecretaria de Infraestructura y Política Hídrica de Nación, Nurit Weitz, para avanzar con las negociaciones para financiar la ampliación de la planta depuradora sur. Este proyecto busca compensar la poca capacidad de trabajo que tiene el sistema actual de tratamiento de líquidos cloacales. Por esta falencia, una gran cantidad de aguas negras se vierten crudas al río Arenales y generan contaminación.