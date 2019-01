Isabel Macedo recordó a su padre con un emotivo mensaje en Instagram

El papá de la actriz y esposa del Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, falleció hace 4 años mientras ella trabajaba en la tira Guapas. “Pa. No sé cómo hacer para seguir disimulando que entiendo perfecto que no estás más acá ...”,

Isabel Macedo, que se encuentra en Salta junto a su hija y el gobernador de esa provincia, Juan Manuel Urtubey, escribió un conmovedor texto en Instagram junto a una imagen de su papá besándolo."Pa. No sé cómo hacer para seguir disimulando que entiendo perfecto que no estás más acá... Me duele hasta el alma que no puedas venir a ver a mi bebita. ¡Quiero que la veas! Y trato de imaginarme que por fin venís y la alzás y te reís emocionado, pero no", expresó a cuatro años de su muerte, el 30 de septiembre de 2014.

Luego agregó: “Entiendo que tengo que tratar de imaginarte feliz y que desde algún lado la ves y que la vas a cuidar de todo... Pero ¡QUIERO VERTE CUANDO LA VEAS! Te amo con toda mi alma y te extraño tanto que me quedo sin aire. Cuidanos mucho siempre de todo”, finaliza el posteo en su cuenta de Instagram.