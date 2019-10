Lestard, Díaz y Magarzo, en una fecha especial

Alfredo Lestard en la categoría TP 1400, Luis Magarzo en la Promocional 07 y Ariel Díaz en la Standard 1.100 fueron los protagonistas y ganadores de la séptima fecha del automovilismo Zonal del NOA, en una jornada especial que también tuvo espacio para la emoción con le homenaje que le realizaron a Martín Bello, uno de los pioneros e impulsores de la disciplina local.

En la pista, el ritmo que impuso Alfredo Lestard fue demasiado para los rivales del TP 1.400.

Eduardo Moreno había largado en la pole pero rápidamente Lestard se hizo del liderazgo por el que no bajó los brazos hasta la bandera a cuadros. Fredy contó con el apoyo de su hermano Daniel, quien contuvo a Moreno. Y junto a Ignacio y Samuel Haroian hicieron un sincronizado trabajo para el equipo “Poweredby Haroian”, cortineando a Moreno. De este modo, Alfredo Lestard se quedó con el primer puesto, seguido por Moreno e Ignacio Haroian.

En los principales puestos del campeonato, Moreno es puntero con 69 puntos, seguido por Matías Clapier con 57, Daniel Lestard con 56, Alfredo Lestard e Ignacio Haroian con 42.

En la categoría Standard TP 1100, el jujeño Ariel Díaz fue el ganador, pero José García, con su tercer puesto, recuperó la punta del campeonato con un margen ajustado sobre Nicolás Vuyovich, quien recibió el impacto de otra máquina en la final y quedó fuera de pista.

Vuyovich retomó la competencia, pero no pudo dar alcance a las posiciones importantes y quedó 11. Julio Moisés, otro de los jujeños y debutante en la temporada, completó el podio con el segundo puesto.

En la pelea por el título, Ramón García es líder con 63 puntos, seguido por Nicolás Vuyovich con 61, José Corpucci con 49, Ariel Díaz con 40 y David Campos con 30.

La final de la Promocional 07 quedó en manos de Carlos Auchana, pero no pasó la revisación técnica, por lo que la victoria le fue computada a al actual campeón Luis Magarzo. Antonio Jodal fue segundo y Pablo Ballerini, tercero.

La Jornada se completó con el sentido homenaje a Martín Bello, precursor del TC del NOA. Los autos de esta categoría giraron en pista pilotados por: Alejo Bello, llevando el Torino de su padre Martín, Luis Monterichel (Dodge) y Keky Martínez (Chevy), entre otros.