Central Norte: ¿cerca de volver a jugar en casa?

La idea de volver está, solo resta definir cuándo. En Central Norte, Ezequiel Medrán expuso su intención de volver a jugar en el estadio Dr. Luis Güemes, pero no será tan fácil porque el campo de juego no está en condiciones.

Volver a barrio norte en el Torneo Federal A es el anhelo del técnico cuervo, quien desde la temporada pasada (Regional Amateur) viene dialogando con los dirigentes sobre tener esta posibilidad.

Medrán está convencido que será muy positivo para su equipo hacer de local algunos partidos puntuales en su estadio, aunque no está claro cuándo se podría cumplir su deseo.

¿El problema? El campo de juego quedó deteriorado por falta de insumos para su mantenimiento. El principal motivo del mal estado de la cancha es que debió recibir un tratamiento en julio, algo que no sucedió.

Recuperar el terreno de juego le demandará a las autoridades de Central Norte una inversión de entre 60 y 80 mil pesos. La obra de reacondicionamiento demandaría aproximadamente 20 días.

Un aspecto positivo en el que se mejoró fue recuperar el sistema de riego, se cambiaron 12 aspersores y quedan dos por reponer para trabajar con mayor eficacia.

Algo que se contradice con los deseos que expuso Ezequiel Medrán, si bien se está trabajando en mejorar las condiciones, Pablo Aguirre (paisajista), el encargado del campo de juego, desconoce la finalidad.

Es más, la única petición que recibió Aguirre es mejorar la cancha para que el técnico de Central Norte pueda llevar adelante con mayor comodidad los entrenamientos.

Por ahora la vuelta del cuervo al barrio norte es incierta, queda mucho por trabajar, tanto en el campo de juego como en la habilitación del estadio.

Los dirigentes tienen una ardua labor para complacer a Medrán y darle el gusto a sus hinchas de regresar al Dr. Luis Güemes. En caso que el deseo del DT se haga realidad, el cuervo jugaría solo con socios.

Claro, todavía queda mucho por hacer, pero nada es imposible.