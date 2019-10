Exmilitar británico le pide a Macri que reconozca a los soldados continentales de Malvinas

Mediante una carta, Edward Denmark remarcó que "lamentablemente, sigue habiendo una gran injusticia y es que los soldados de la bases continentales argentinos no son reconocidos por su valiosa contribución al esfuerzo de guerra".

Un militar británico que luchó en la Guerra de Malvinas le envió una carta al presidente Mauricio Macri para que el Estado reconozca como excombatientes a los soldados argentinos que estuvieron en las bases militares en el continente durante el conflicto bélico de 1982.

Edward Denmark, quien tenía como función derribar aviones argentinos, envió la misiva y un video por intermedio de un amigo argentino, también exsoldado de Malvinas, Julio Herrera Vidal, ya que él no puede viajar al país para encargarse de este asunto personalmente porque padece "leucemia terminal".

Herrera Vidal a su vez le entregó la carta a los militares retirados Oscar González y Javier Robledo, quienes iban a encargarse de que llegue a manos de Macri.

En la misiva, a la que tuvo acceso NA, Denmark remarcó que "lamentablemente, sigue habiendo una gran injusticia y es que los soldados de las bases continentales no son reconocidos por su valiosa contribución al esfuerzo de guerra".

En el video destacó el reconocimiento que tuvieron soldados británicos que estaban a 8.000 millas náuticas de distancia y que entregaban provisiones (comida, armas, municiones) a los combatientes, en la isla Ascensión, y lamentó que no haya ocurrido lo mismo con los soldados argentinos que estuvieron en el litoral marítimo patagónico.

"La Fuerza Aérea británica necesitaba suministros y apoyo de todo tipo para sostener la maquinaria bélica todo el tiempo. Yo disparaba a sus aviones con el lanzamisiles o con un rifle. Pero los misiles que cargamos, las municiones y la comida, las baterías y otros suministros para luchar en la guerra nos fueron provistos desde la isla Ascensión, ubicada a 8.000 millas náuticas de distancia. Y si no hubiéramos tenido a esos soldados proporcionándonos las cosas que necesitábamos no sé qué hubiera pasado", precisó el veterano de guerra británico.

Además, prosiguió: "Esos soldados de la isla Ascensión fueron reconocidos por el Gobierno británico por la contribución que hicieron y por el hecho de que nos mantuvieron en marcha. En cambio los soldados argentinos que a 400 millas de distancia y estando bajo amenazas de invasión, de aterrizaje y Dios sabe qué otras cosas no recibieron reconocimiento alguno".

Denmark comparó ambas situaciones y remarcó que "con el debido respeto que se merecen, los soldados de la isla Ascensión no estaban bajo amenaza de ataque aéreo ni posibles aterrizajes y sin embargo recibieron igual sus medallas y sus reconocimientos".

"Estaban a 8.000 millas de distancia y fueron igualmente reconocidos por el Gobierno británico. En cambio, los soldados de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), que estaban a 400 millas y bajo amenazas se les negó el reconocimiento", precisó el combatiente británico, que reveló que la idea de la fuerza europea era invadir la base continental de Río Grande, en Tierra del Fuego.



El siguiente es el detalle completo de la carta de Denmark:

"Estimado señor presidente Macri:

Espero que estas palabras lleguen a sus ojos como la película que envié para su valiosa atención.

Todavía me duelen los 37 años después de la guerra de Malvinas que una vez tomé las armas contra los soldados argentinos. Sin embargo, estoy seguro de que algún día la disputa se resolverá sin que se derrame más sangre.

Lamentablemente, sigue habiendo una gran injusticia de la que les hablé en mi película y es que los soldados de la bases continentales no son reconocidos por su valiosa contribución al esfuerzo de guerra.

Señor, ¿puedo ofrecerle otra visión de su contribución?.

Las bombas y municiones que fueron entregadas por sus valientes pilotos que nos dejaron caer en manos de los británicos en las aguas de San Carlos que causaron tantas heridas y muerte tenían las huellas digitales y el ADN de esos soldados en la Bases continentales. Esos mismos hombres también frustraron un asalto militar a gran escala para destruir los aviones argentinos en Tierra. Hombres dispuestos a sacrificar sus vidas en defensa de su país, pero aún no reconocidos.

Unos 37 años después estamos envejeciendo y cada día tenemos menos. Por favor, señor, aborde esta injusticia ahora porque estoy seguro de que se sentará en la historia de Argentina como un descuido vergonzoso para siempre. A través del cáncer, mi vela se apaga y es mi ambición de ver a estos hombres oficialmente reconocidos por su gran país.

Presidente Macri, gracias señor".