"Sobreprometí pensando que esto iba a ser más fácil"

Mauricio Macri dijo horas antes de llegar a Salta que "le duele" que la inflación sea un problema central para los argentinos, y admitió que, cuando prometió resolverlo, pensaba que era más simple. El presidente se refirió al tema en una entrevista con el programa Sin Filtro, de Radio Salta, en la que también aseguró que no le molestó que el arzobispo Mario Cargnello le hablara de la pobreza la última vez que estuvo en la provincia, para el Milagro.

"Me duele que hoy haya tanta gente a la que se le haya complicado tanto llegar a fin de mes, tanto agobio, tanta angustia y que la inflación haya vuelto a ser un problema central después de que aparentemente habíamos comenzado a bajarla", afirmó Macri cuando fue consultado sobre cuál de sus errores es el que más le pesa.

Además, asoció la situación económica con la historia argentina y pidió más tiempo. "Lo que siento es que sobrepormetí pensando que esto iba a ser más fácil en términos de resolver un problema que claramente arrastramos desde hace más 70 años. Hace más de 70 años tenemos una inflación, promedio, de más del 62 por ciento", afirmó. Al respecto, agregó: "En tres años y medio, tratar de resolver 70 años de problemas económicos que hemos ocultado y pateado para adelante... no es suficiente".

El presidente y el senador Juan Carlos Romero se reunieron con maestros hospitalarios. Pablo Yapura

El presidente también habló sobre la polémica que se generó tras su anterior visita a la provincia porque Cargnello le pidió, en una homilía, que se llevara de Salta "la cara de los pobres". Pese a que referentes del oficialismo como el compañero de fórmula de Macri, Miguel Angel Pichetto, criticaron al religioso, el mandatario aseguró ayer que lo tomó como "un mensaje bien intencionado".

"Tuve una interpretación totalmente distinta", dijo, con respecto al debate que generaron las palabras del arzobispo. "Lo que dijo para todos los que estábamos presentes, también para Juan Manuel ( Urtubey ) y el candidato a gobernador y los candidatos a intendentes, es que tengamos en cuenta nuestro compromiso con la pobreza", recordó.

Aseguró que la referencia a la situación social no le molestó. "Claramente es mi prioridad y lo dije desde el primer día de gobierno. Tenemos que tener como país el compromiso de eliminar la pobreza y, por más que hoy no lo estemos logrando, no significa que no sea una prioridad o que la vayamos a ocultar", sostuvo.

Sobre las dificultades económicas que se profundizaron desde abril de 2018, Macri reconoció que "tal vez el mayor peso ha caído sobre la clase media", y que el esfuerzo de este sector "no puede ser infinito".

Elección

Macri también se refirió al senador nacional por Salta y candidato a renovar su banca por Juntos por el Cambio, Juan Carlos Romero. "Lo respeto mucho, fue uno de los grandes gobernadores que tuvo la Argentina. Hubo pocos buenos gobernadores. Hubo muchos pensando que la solución del problema era nombrar a amigos en la función pública y no hacer las obras que le cambian la vida a la gente. Él lo ha hecho, tuvo una visión de desarrollo para su provincia y una visión del turismo que fue tomada como modelo", consideró. "Me siento honrado de compartir esta elección con él y con su hija Bettina ( Romero )", agregó.

“Todavía la política pesa”

Consultado sobre los siete detenidos por causas penales vinculados al kirchnerismo que luego de las PASO recuperaron su libertad, Mauricio Macri manifestó que “todavía la política pesa” en el ámbito judicial.

“En términos de la Justicia, le hemos dado absoluta independencia de actuar. Hemos nombrado cientos de jueces, todos surgiendo de ternas competitivas. A partir de eso, la Justicia como poder independiente tiene que actuar y lograr que todos creamos que en el país no hay impunidad”, sostuvo.

Sin embargo, agregó: “Acá la sospecha es que hay demasiada política que se cruza con la Justicia y que no tenemos esa claridad en la independencia de poderes y el respeto de la ley”.

Macri por otra parte se ocupó de aclarar que la prisión preventiva le parece “una figura muy delicada”. Destacó que se justifica cuando está “en peligro la investigación”, y acotó: “No voy a entrometerme en un campo que no me corresponde”.

En referencia al narcotráfico, manifestó que “las fronteras eran coladores” cuando comenzó su gestión. “No podíamos trabajar en red y ahora tenemos récord de incautación. Hay que seguir trabajando. La droga pone en riesgo a la familia. Es algo muy dañino. No hay justificación. Donde más domina el narcotráfico es en los barrios pobres”, dijo.