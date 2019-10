Macri en Salta: "No hay moral que justifique vender droga"

Mauricio Macri encabezó ayer en Salta un nuevo acto político en el marco de la campaña "Sí se puede", con la que visitará 30 ciudades en un mes para intentar revertir la derrota sufrida en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y forzar un balotaje con Alberto Fernández.

En su paso por Salta y ante decenas de miles de personas que se acercaron para darle su apoyo, Macri destacó el trabajo que se hizo en la frontera norte en el marco de la lucha contra el narcotráfico: "Hemos revertido años de desidia, inacción y abandono y, con el Operativo Frontera Norte, hemos recuperado la frontera salteña para combatir y echar al narcotráfico de este país".

Además, en un tiro por elevación al candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof -quien justificó a quienes venden drogas porque perdieron el trabajo-, aseveró: "No hay moral que justifique vender drogas y matar a nuestros hijos. No a la droga. Cuidemos a nuestros hijos".

Previamente, Macri fue a Chicoana, donde recorrió una serie de obras de urbanización que mejoraron la calidad de vida de las casi 150 familias que viven en la localidad de El Mollar y visitó un Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO).

Luego, entregó los premios del Programa Maestros Argentinos, en el Ministerio de Educación.

Cerca de las 19.10, una vez sobre el escenario montado en las escalinatas del monumento a Gemes y ante miles de personas que lo recibieron al grito de "Sí se puede", Macri recordó: "Hace tres años y medio decidimos juntos jugarnos por el cambio, decidimos dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución, y así juntos empezamos a resolver muchos problemas que arrastramos hace décadas".

En este punto, reconoció: "También sabemos que no ha sido fácil y que no está siendo fácil, especialmente desde abril del año pasado, ha sido muy duro y yo sé que el mayor peso ha caído sobre la clase media".

"Y sé, lo sentí, los escuché, tomé nota. Sé lo que ha sido llegar a fin de mes, el agobio, la angustia", dijo, y agregó: "Pero quiero también decirles que además de haber escuchado, empecé a tomar decisiones para llevarles alivio".

No obstante, Macri remarcó: “Todo lo que hemos hecho no ha sido en vano porque hoy estamos parados sobre bases más sólidas para poder crecer como no habíamos crecido en muchos años”.

“Ahora viene el crecimiento, el trabajo, el alivio a fin de mes. Y eso no son palabras, está basado en hechos, en cambios concretos, visibles”, aseguró.

Destacó: “Ahora nuestros hijos tienen internet en las escuelas rurales de todo el país”, y agregó que “millones de alumnos que antes no tenían internet ahora tienen y vamos a hacer que todos los alumnos de este país accedan a internet, porque queremos todos los padres estar seguros de que nuestros hijos van a tener futuro, que van a ser parte del futuro”.

Macri resaltó: “También llevamos 4G a casi todos los rincones de Salta, que se necesita para comunicarnos, para crecer, especialmente con el turismo que no para de crecer en esta maravillosa provincia”.

Puso el foco en las mejoras en los hospitales de Orán y en el Materno Infantil y en la implementación de la consulta en red que une a los establecimientos de todo el país.

Remarcó además que hoy “vemos cómo el Belgrano Cargas avanza para conectar el trabajo de los salteños con el mundo, volviendo a darle dinámica a la economía de esta provincia y de todo el NOA”.

Macri celebró que todos esos logros “los hemos hecho juntos” y que “por esas cosas que hemos logrado y que seguimos logrando, es que tenemos que entender que tres años y medio no es tiempo suficiente para resolver todos los problemas que arrastramos hace décadas”.

“Nos tenemos que dar tiempo para resolver las cosas y seguir trabajando juntos”, manifestó, y dijo: “Vamos a resolver todos los problemas trabajando juntos, diciéndonos la verdad, en equipo, respetando el federalismo y con honestidad”.

Finalmente, Macri destacó la energía de los salteños y los llamó a acudir en masa a votar, para que sea una elección récord, y a cuidar el voto.