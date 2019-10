Pronostican lluvia y viento para mañana

El fin de semana no será perfecto para los salteños. Es que del sol radiante del sábado se espera que mañana domingo haya una tormenta, que vendrá acompañada de viento, lluvia y hasta granizo.

Edgardo Escobar, jefe accidental de la Estación Meteorológica del Aeropuerto de Salta, señaló que a partir del mediodía del domingo se espera que haya inestabilidad en el tiempo. Es que, dijo, habrá un choque de más de aire caliente y frío. Esto derivará en tormentas, que en algunos sectores pueden ser muy intensas. “Habrá viento fuerte, abundante lluvia en un corto período y no se descarta que caiga granizo”, aseguró. Señaló que en algunos lugares puede ser tan violento el viento, que puede generar desplome de árboles y postes.

El observador meteorológico aseguró que se llegará de esta forma al domingo, luego de pasar por un sábado con una temperatura veraniega, con una máxima que trepará a 35 grados, con sol a pleno. Un día ideal para ir a la pileta.

Escobar señaló que todo parece indicar que durante octubre y noviembre el tiempo se mantendrá con un calor seco. Al tiempo que hizo la salvedad de que el año pasado hubo mucha lluvia en esos dos meses, por el viento húmedo que ingresó desde el Atlántico, generado por la presión en la Antártida que, a su vez, generó pulsos de aire frío.

Consultado sobre si hay que esperar precipitaciones en el corto plazo, el profesional señaló que desde mitad de año estamos teniendo menos lluvia de la media, por lo que estimó que se puede recuperar en el verano.

“Estamos teniendo bajas precipitaciones en estos meses secos. En junio la media de lluvia es 3,8 milímetros (mm) y tuvimos 0,3; en julio la media es 3,6 mm y precipitó 1,3; en agosto se esperaba 3,8 mm y no llovió nada; en septiembre la media sube a 6,5 mm y el mes pasado llovió 1 mm. Y para octubre se esperan 24,9 y hasta ahora no cayó nada”, dijo alarmado.

Lo que viene

El pronosticado temporal del domingo va a hacer que el termómetro descienda y las temperaturas sean moderadas la semana próxima.

El lunes habrá un descenso de la temperatura, ya que el cielo seguirá cubierto a nublado y también se esperan precipitaciones para este día.

Los días posteriores las temperaturas se mantendrán agradables, el cielo estará cubierto y las precipitaciones serán aisladas. Las mínimas estarán en el orden de los 8 grados y las máximas rondarán los 19. El tiempo estará así, de acuerdo al pronóstico extendido, hasta el sábado, cuando volverá el sol y el termómetro volverá a mostrar la temperatura en ascenso.