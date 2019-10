Benjamín Gebhard: “No se puede decir que la elección haya terminado, Salta tendrá una campaña de alto voltaje”

Entrevista al director de WE Consultora.

We es una consultora en comunicación política que se dedica a la investigación de opinión pública, estrategia electoral y a la comunicación de gobierno. Nace en 2012 y actualmente tiene sede en Salta, Tarija (Bolivia) y en Asunción (Paraguay).

Antes de desembarcar en la provincia, el director de la consultora, Benjamín Gebhard, fue parte del equipo de trabajo de la reconocida agencia Gustavo Córdoba & Asociados.

En las últimas elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) tuvieron un desempeño muy acertado en la categoría a gobernador. Sus números le daban 39,1% a Gustavo Sáenz (finalmente obtuvo 42,81% en el escrutinio definitivo de votos afirmativos válidamente emitidos); 24,3% para Sergio Leavy (logró 23,9%); 16% Alfredo Olmedo (19,3%) y 9,6% Miguel Isa (obtuvo 8,3%). Pero los buenos desempeños de la consultora comandada por Gebhard comenzaron varios años antes.

Es importante poner el foco en que We Consultora empezó a trabajar en Salta en una época donde las encuestadoras venían fallando los pronósticos, situación que en muchas se mantiene. En este contexto empezaron a destacarse en el ámbito local porque acertaban donde el resto fallaba. El antecedente más reciente fue en 2017, cuando vaticinaron primero la victoria de Adrián Valenzuela en la primaria a senador provincial, y luego la sorpresiva derrota a manos de Guillermo Durand Cornejo.

En diálogo con El Tribuno, Gebhard explica por qué cree que sus encuestas tienen un alto índice de aciertos y realiza un análisis del escenario electoral que todavía queda por delante, tanto en las categorías provinciales como nacionales. Plantea la importancia de configurar correctamente las estrategias de campaña en un panorama donde hay una ventaja para el saenzismo pero aún no está definida la elección.

¿Cómo fue abrirse paso en un mercado donde ya estaban instaladas las consultoras grandes?

Fue difícil. Pero también dependió de que en cada desafío que tuvimos trabajamos con seriedad y obtuvimos resultados que quedaron a la vista de los clientes y del resto del ámbito de la política, y eso fue ayudando a ir generando un nombre que fuese confiable y a conseguir otras oportunidades.

También ayudó mucho nuestro desempeño en Asunción del Paraguay, donde tuvimos un resultado acertado en la elección presidencial que dio como ganador al actual presidente de ese país, Mario Abdo Benítez. Y también el desempeño que tuvimos en Tarija y otras ciudades de Argentina, como Formosa, Chaco o Corrientes, que fueron ayudando a difundir nuestro trabajo y a hacernos más conocidos.

En este último tiempo tuvieron notoriedad por los resultados de su trabajo, pero vienen acertando hace ya un par de elecciones. ¿Cuál es la razón por la que We acierta donde otras consultoras fallan?

Hay que conocer muy en profundidad cómo trabajan otras consultoras para poder opinar. Puedo hablar por lo que hacemos y, en primer lugar, creo que tiene que ver con una filosofía de trabajo y es que nos tomamos cada medición como la primera que hicimos, esto es: con toda la rigurosidad posible, controlando todos los detalles sin dejar nada librado al azar. En segundo lugar, tiene que ver también con una rigurosidad metodológica. Nosotros creemos que tenemos buenos profesionales, con los que armamos muestras que son realmente representativas, con datos permanentemente actualizados, y con una obsesiva supervisión del trabajo de campo, y eso hace que se logren buenos resultados. Hay otra cosa que es importante: la encuesta no tiene la función de predecir, sino que tiene que describir una situación en un momento determinado. De hecho, nosotros terminamos nuestra última encuesta siete días antes de la elección, con 7% de indecisos, con lo cual un solo candidato podría haberse llevado los siete puntos y haber modificado el resultado y habría parecido que nosotros también fallamos. Con esto quiero decir que nosotros tuvimos un resultado acertado, hay otras que pueden haber estado cerca, y otras que directamente dijeron cualquier cosa. Lo importante son los parámetros dentro de los cuáles se presentaron los datos. Nosotros entendemos que este trabajo tiene como principal objetivo responder una necesidad que tiene el cliente de información y no de mediatizar o intentar operar e influir en la opinión pública con un número.

Esta semana estuvo Macri en Salta con su campaña “Sí, se puede”. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que levante en las generales como para llegar a un balotaje?

No, no creo que tenga posibilidades de revertir el resultado. Creo que la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri va a ser amplia y creo que el propio Gobierno lo sabe y que estas marchas y este tipo de campaña que está llevando a cabo tiene más que ver con un posicionamiento posterior a la elección, para mantener un núcleo duro, un electorado, que para intentar llegar al balotaje. En todo caso están intentando que la brecha no sea lo suficientemente grande como para poder influir después en las cantidades de legisladores, que vayan a lograr, con lo cual es importante que haga una buena elección y coseche un porcentaje que le permita al PRO y sus aliados reconfigurarse para un escenario que los tendrá como fuerza opositora.

Y a nivel local ¿Cree que la brecha entre Sáenz y Leavy se puede revertir en algún punto o va a crecer?

Es una diferencia que creo que se puede revertir. Va a depender de la estrategia de campaña que tenga cada sector. Me parece que es un escenario distinto porque se configuró diferente al escenario nacional, con lo cual cada espacio tiene su estrategia, su mensaje. Están resueltas las PASO y viene una etapa nueva en la que se pasa por un proceso de reconfiguración donde se vuelven a calibrar los mensajes y las estrategias. Se sabe muy bien cuáles fueron los rendimientos en cada ciudad, lo que permite mayor segmentación. Si bien Sáenz corre con una diferencia, hay que tener en cuenta algunas variables. Leavy va a mantener su candidatura a la senaduría nacional y eso lo va a tener en los medios y recorriendo el territorio en estos días; además está la elección presidencial, donde se impondrá Alberto Fernández, con lo cual la elección a gobernador en Salta se realizará con un presidente electo, lo que también va a generar un clima. Por último, la ausencia de Miguel Isa y el resultado obtenido por Alfredo Olmedo son dos incógnitas en cuanto al comportamiento de sus electorados, por lo que no se puede decir que la elección haya terminado, Salta tendrá una campaña de alto voltaje.

En las categorías a legisladores nacionales, ¿ve posibilidad de que cambien algunos de los resultados que se dieron en las PASO?

Según nuestros números no cambió mucho el escenario de las categorías nacionales en la provincia de Salta.

A nivel ciudad, con las candidaturas definidas y una boleta más limpia. ¿Cómo ven la puja por la intendencia?

Van a ser tres candidatos los que estén en la discusión: Bettina Romero, David Leiva y Andrés Suriani; si bien hay un cuarto, que es Del Pla, el Partido Obrero viene teniendo un rendimiento muy discreto. Por un lado, el Frente de Todos va a tener como primera misión la de lograr que todas las listas que participaron, que fueron muchas, se organicen y trabajen en unidad porque es un espacio que, aún en la sumatoria, logró un rendimiento inferior al que consiguió el espacio de Gustavo Sáenz, que superó los 50 puntos, con lo cual es una elección que también va a ser muy competitiva.

Aunque va a ser difícil para el Frente de Todos, no deja de ser interesante en términos de que los perfiles de los candidatos son muy distintos, lo que podría provocar una grieta o polarización muy fuerte entre dos espacios. Y, en ese caso, me parece que va a ser importante lo que suceda con el espacio de Suriani, que tiene -en gran parte- puntos coincidentes con el de Bettina Romero, pudiendo darse dos fenómenos: que Suriani siga creciendo y le reste votos a Bettina Romero, o que haya un voto mucho más pragmático o útil, que vea más posibilidades en Romero y apueste a ser parte de la victoria. Pueden pasar cualquiera de estos fenómenos y va a depender de cómo se planteen las campañas. Sin dudas, el Frente de Todos tiene de alguna manera una buena perspectiva en tanto que el perfil que ganó dentro del frente de Sáenz es muy diferente, lo que facilita la construcción de una identidad y un mensaje diferenciador.

¿Trabajan con alguna encuesta en la categoría a gobernador?

Por el momento no tenemos ningún trabajo confirmado.