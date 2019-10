El bloque de Olmedo apoyará la boleta única de papel

El actual diputado provincial Julio Moreno adelantó que el bloque olmedista apoyará el proyecto presentado por su compañero de banca Ramón Villa para que en las elecciones del 2021 se vote con boleta única de papel. "Esto es algo que hemos acordado a nivel político en el partido", comunicó el legislador provincial.

El diputado provincial afirmó que tenemos que "hoy todo está desvirtuado", que se debe ir a un sistema menos confuso y más transparente. Y agregó que "hay quienes dicen que el voto electrónico les da una oportunidad a los partidos chicos, pero la boleta única de papel les da una oportunidad a todos".

Moreno explicó que en las primarias provinciales se presentaron 91 listas con candidatos para las 21 bancas que se renovarán en el Concejo capitalino y ante semejante dispersión en la pantalla de las máquinas de votación no se veía ni siquiera el color representativo de diferentes fuerzas políticas.

"Hay que reivindicar a los partidos políticos, porque las alianzas hoy se hacen solo para ganar una elección y no para defender una ideología, una forma de pensar. A alguien que me dice que es peronista, yo lo identifico con la doctrina justicialista, a quien me dice que es radical lo identifico con los ideales de la UCR. Pero en las recientes primarias se perdió toda referencia, no hubo discusiones y la mayoría de los frentes no expuso propuestas ante un electorado confundido", destacó.

Las PASO

En abril, Julio Moreno presentó un proyecto para eliminar las PASO, pero diferentes bloques plantearon que el proceso electoral estaba lanzado y que no se podía reformar el sistema sobre la marcha, es por eso que pasadas las PASO volverá a insistir con el proyecto de reforma ya que sigue con estado parlamentario.

"Las internas deben hacerse dentro de cada partido, ese es su rol, porque si no para qué están los partidos. Las PASO nos costaron entre 700 a 800 millones de pesos, con la crisis que hoy tenemos, ¿sirve gastar semejante cantidad de dinero para ver cuál es el sector político mejor posicionado en una suerte de gran encuesta? En las salitas no hay remedios, en los hospitales no hay gasas y hay escuelas en las que los chicos hacen sus deberes en papel higiénico", finalizó Moreno.