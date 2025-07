Jubilados y trabajadores marcharon hacia el PAMI Salta tras la rescisión con el Hospital Militar

La bronca estalló en la puerta de la delegación PAMI Salta. Más de un centenar de personas se concentró por la mañana sobre la calle Zuviría, en la primera cuadra, para rechazar la rescisión del contrato entre la obra social y la terciarizada Tisec S.R.L., que operaba en el Hospital Militar.

La misma contaba con casi 17 mil cápitas. La decisión, que generó un profundo malestar entre jubilados y trabajadores, dejó además en vilo a más de 100 profesionales de la salud que prestan servicio en ese centro hasta el 31 de julio.

La manifestación, que comenzó con carteles, cánticos y bombos frente a la sede del PAMI, incluyó un corte de tránsito que complicó toda la zona céntrica de Salta Capital. Luego, los manifestantes marcharon alrededor de la plaza 9 de Julio, hicieron una parada frente al Cabildo y finalmente regresaron al edificio de Zuviría.

Allí ya habían conformado una comisión para exigir una audiencia con el titular del organismo en Salta, César Dip, y conocer de primera mano cómo se garantizará la atención médica a los afiliados.

Entre los presentes se contaban afiliados, familiares, trabajadores del sistema de salud, representantes del Partido Obrero y algunos miembros de la CGT local, que sumaron su apoyo al reclamo. Aunque el número total de manifestantes no superó los 150, su presencia fue suficiente para paralizar la actividad habitual en la zona.

"Somos los trabajadores que nos sumamos a los jefes; acá estamos todos", dijo Hugo Ardaya, trabajador de Tisec S.R.L. y referente de sus compañeros. "El martes de la semana pasada hubo una reunión entre el PAMI y la empresa y según ellos (PAMI) estaban negociando las condiciones del contrato. El mismo martes ya tenían todo cerrado con una clínica de Salta. Ya está todo esto direccionado a beneficiar a una sola empresa", dijo Ardaya.

En el ida y vuelta de acusaciones, desde el PAMI denunciaron serias "irregularidades" por parte de la prestadora y desde en frente hubo fuertes rumores hubo durante el fin de semana que el Gobierno quiere beneficiar a una sola clínica de nuestro medio con las 17 mil cápitas.

La provincia de Salta tiene 124 mil cápitas en total. Tisec, con sus 12 mil que pierde, tenía el 12 por ciento de las cápitas. Ese porcentaje es una fortuna que cambia de manos desde el 1 de agosto.

De un lado confirmaron que la cobertura está asegurada, del otro lado denuncian "negociados" y que 100 trabajadores de la salud quedan en la calle. Se destaca la ausencia de los sindicatos sanitarios en la marcha.

Qué dice el PAMI

La rescisión del contrato con el Hospital Militar -donde presta servicios la firma Tisec S.R.L. desde hace más de 20 años– fue dispuesta desde la central del PAMI en Buenos Aires y se hará efectiva a partir del 1 de agosto, según confirmaron fuentes oficiales a El Tribuno. Hasta esa fecha, la atención a los afiliados continuará con normalidad en ese establecimiento, incluyendo turnos ya programados e internaciones.

Las razones detrás de la ruptura del convenio no fueron detalladas en profundidad, aunque desde el organismo se informó públicamente que hubo "serias irregularidades" en el funcionamiento del prestador, entre ellas permisos vencidos.

Una vez que finalice la relación contractual, el Hospital Militar dejará de atender a afiliados de PAMI, aunque seguirá abierto para otros pacientes y obras sociales. En tanto, desde Tisec S.R.L. ya anticiparon que el cese del vínculo impactará en más de 100 trabajadores, lo que añade otro frente de conflicto a esta medida.

Emergencias y reubicación de pacientes

Desde el PAMI Salta aseguraron que ningún jubilado quedará sin atención médica. Según detallaron, ya se activó un plan de contingencia para derivar a los afiliados a otros centros de salud públicos y privados con convenio, como IMAC, Cruz Azul, Virgen de Urkupiña, Modelo y San Rafael.

"Esto es como cuando una obra social deja de tener convenio con una clínica. No se deja de atender, sino que se reubica la prestación", explicaron fuentes oficiales. Y recalcaron que las urgencias y emergencias podrán atenderse en cualquier hospital público o sanatorio privado que tenga convenio con el PAMI.

Para los turnos programados, estudios y tratamientos, los beneficiarios serán informados sobre nuevas fechas y lugares de atención, y desde el organismo se comprometieron a brindar acompañamiento durante el proceso de transición.

La voz de César Dip

El director ejecutivo del PAMI en Salta, César Dip, habló con medios locales, como Radio Nacional, y confirmó la rescisión del contrato con C&C, sigla con la que algunos identifican a Tisec S.R.L. en documentos internos. “La decisión se tomó por irregularidades administrativas. Pero ningún afiliado quedará desprotegido”, remarcó.

El funcionario también anticipó que se abrirán canales de comunicación directa para contener dudas y brindar respuestas ante la incertidumbre que vive una parte sensible de la población salteña, en su mayoría adultos mayores con enfermedades crónicas que requerían atención regular.

Una postal del abandono

La protesta frente al PAMI dejó postales conmovedoras: abuelos alzando carteles, enfermeros llorando por sus puestos y jóvenes militantes repartiendo volantes. Algunos de los manifestantes, con dificultad para caminar, se sumaron igual a la marcha, dejando en claro que la medida no solo afecta lo médico, sino también el vínculo emocional que muchos tienen con el Hospital Militar, donde fueron atendidos durante décadas.

“No pedimos lujo, pedimos continuidad. No somos números, somos personas”, decía una de las pancartas más fotografiadas del día.

La tensión no parece disminuir. La comisión formada por afiliados ya solicitó una reunión formal con autoridades locales y nacionales del PAMI, y no se descarta que en los próximos días se intensifiquen las protestas si no hay una solución clara y consensuada.

El reloj corre: quedan dos semanas para garantizar la transición sin caos.