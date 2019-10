Zapata destacó la gran cantidad de votos en blanco

Carlos Zapata, referente del olmedismo en la provincia y candidato a diputado en segundo término por capital, expresó que el sistema de voto electrónico tiene fallas graves de programación. El exlegislador provincial sostuvo que en esta elección como nunca hubo una gran cantidad de votos en blanco en distintas categorías y afirmó que "van contra cualquier lógica".

"Antes la trampa estaba en el voto cadena o en las actas de recuento que se fraguaban. Ahora la falta de garantías y de transparencia está en las máquinas, antes de que el voto entre a la urna", expresó Zapata, quien además agregó que la mejor forma de acabar con el voto cadena y las manipulaciones del sufragio es la boleta única de papel.

"La empresa del voto electrónico no vende las máquinas, sino que las alquila, de modo que la Provincia no es la dueña del sistema de votación. El código fuente no se muestra y el electorado desconoce si tiene alguna excepción o aleatoriedad que desvirtúe el voto. Esto genera sospechas, y lo que menos puede haber en un proceso electoral democrático es desconfianza y dudas sobre la legitimidad de los elegidos", afirmó el candidato.

Explicó que sin el acceso al código fuente no se puede auditar el funcionamiento de las máquinas. Además, consideró que es un "sistema costoso", que lo pagan los ciudadanos.

Sobre las PASO

Zapata cree que en la provincia se debería volver a internas en cada partido. "Si conforman un frente, los afiliados de los partidos integrados son los que tienen que tener derecho a votar. Las internas deben hacerlas los partidos, puertas adentro, sin injerencias de otras fuerzas políticas que con el aparato oficial distorsionan el juego democrático", destacó.

Para Zapata, el esquema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias contribuyó a la "destrucción de los partidos, a la atomización política" y al rejunte de candidatos en frentes que no tienen "ideas ni modelos sociales en común"

"El elector no sabe qué propuesta y qué modelo de sociedad está votando en medio de la confusión frentista que reina en la pantalla del voto electrónico. Entonces se transforma en el triunfo del más financiado por el aparato del Estado", apuntó.