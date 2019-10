Macri fue el principal blanco de los candidatos al hablar de Economía

Los candidatos presidenciales se cruzaron hoy por la situación económica durante el debate en la provincia de Santa Fe, y el mandatario Mauricio Macri fue el principal blanco de las críticas.

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, señaló hoy que "cuando termine el gobierno, el presidente Mauricio Macri "va a dejar cinco millones de nuevos pobres".

Durante su exposición en la Universidad Nacional del Litoral, el ex jefe de Gabinete señaló que "un lugar donde el Gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía".

"Presidente, usted cuando termine el mandato va a dejar cinco millones de nuevos pobres", le espetó.

"No sé en qué país vive Macri. De los 39 mil millones de dólares que nos dio el FMI se fugaron 30 mil millones. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas, se los llevaron sus amigos, presidente. Es hora de que deje de mentir", remató.

El contraataque del líder del PRO llegó instantes después cuando dijo, con ironía, que le "alegra y sorprende" que Fernández manifieste que él "destruyó la economía "cuando hasta hace muy poco decía que la presidenta (Cristina) Kirchner la destruyó".

El jefe de Estado sostuvo que el país está "listo para entrar en una nueva etapa de crecimiento y alivio para la clase media".

"Quiero decir que sé que el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído mayoritariamente sobre la clase media. El fin de mes ha sido angustiaste. Pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano. Estamos en un punto de partida para empezar a crecer", resaltó.

Por otra parte, relativizó las cifras sobre aumento de la pobreza y de la inflación registradas durante su mandato haciendo referencia a las estadísticas durante las últimas décadas.

"Hace 80 años estamos con una inflación promedio superior al 60%. De los últimos 100 años, 77 hemos tenido déficit en el Estado. La pobreza promedio de los últimos 30 años ha sido del 36%", detalló.

El candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, también eligió como principal destinatario de sus críticas a Macri, y al referirse a la experiencia de Gobierno de Cambiemos dijo que "los últimos años mostraron que el ajuste sólo genera más ajuste, perpetuando la recesión".

"La experiencia indica que, por el contrario, debemos apostar a la producción, fomentando el consumo e incentivando la inversión", aseguró.

Para el ex ministro de Economía, "el principal derecho humano violado durante el último tiempo ha sido el hambre de los ciudadanos argentinos", y subrayó que eso "es algo urgente que debemos solucionarlo".

A su turno, el candidato del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, dijo que como contrapartida de los "nuevos 4 millones de nuevos pobres" hubo "ganadores" con el modelo de Cambiemos, y mencionó a "los grandes bancos" y las empresas de luz, gas y petroleras.

Tanto el candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, como el representante del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, prometieron políticas de austeridad y rebaja de impuestos.