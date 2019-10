Los artesanos trabajan en distintos puntos de la ciudad

Diseminados en las ferias, en puestos de galerías cercanas a la vieja casona o en espacios culturales, donde les permiten quedarse por un tiempo, los artesanos del Mercado Artesanal de la avenida San Martín esperan -preocupados- la reinauguración del centro de ventas.

En julio del año pasado los artesanos desalojaron las salas del mercado con la promesa de volver a celebrar a la Pachamama este año -o sea en agosto pasado-, en un espacio totalmente modificado y adaptado para el desarrollo turístico de Salta. Según el proyecto de obra, las modificaciones deberían haberse terminado al cumplirse el año de la partida de los artesanos, pero desde la vereda de San Martín al 2400 se advierte que la vieja casona no abrirá sus puertas antes de fin de año, como estaba previsto.

Pasó un año y los artesanos que tenían montado su emprendimiento en el Mercado Artesanal están esparcidos en toda la ciudad. Algunos se ubicaron en las ferias de artesanos en las plazas y paseos céntricos. Otros esperaron que se cierre un acuerdo con los dueños de un local lindero a la vieja casona de la San Martín. Un acuerdo que nunca llegó. También se buscó un sitio en un salón sobre Caseros y Córdoba, pero tampoco se pudo.

Testimonios

Un grupo de estos artesanos trabaja desde hace un año en el primer piso de la galería El Palacio. Allí pagan 3.400 pesos por puesto todos los meses y advierten que al menos "venden".

Noemí Tejerina, miembro de la Asociación Artesanos de la Estación, recordó que el acuerdo que se firmó en julio del año pasado, cuando salieron del Mercado Artesanal, señalaba que la obra se terminaría en un máximo de 18 meses. Luego les avisaron que el plazo se extendía a dos años. Desde entonces es que los artesanos de las 12 asociaciones no volvieron a tener ninguna información, no se resolvió dónde reubicarlos juntos.

Tejerina expresa que además los dirigentes de las asociaciones tampoco querían pagar para alquilar un nuevo espacio. "Todo se fue desarmando de a poco por la falta de interés y de preocupación de los propios trabajadores. Y bueno, acá estamos, organizándonos los que queremos seguir trabajando", contó la mujer que integra la comisión organizadora de los artesanos de la galería El Palacio, que cuenta con 10 islas donde cada una está integrada por 5 puestos, uno de ellos de carácter social.

La mujer destacó que cuando se trabajaba en el Mercado las que ganaban eran las asociaciones y no los artesanos. "Es necesario que esto se organice mejor y con participación del Estado. Se debería expresar en el reglamento que solo pueden vender los socios activos, pero esto no sé cómo seguirá". Y agregó, levantando las cejas y encogiendo los hombros en señal de desconcierto: "Cuando salimos nos dijeron que volveríamos siempre y cuando no se requiera ese espacio para otras cuestiones culturales".