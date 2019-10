El galán porteño que se transformó en poeta del tango

El popular cantante Cacho Castaña saltó a la fama por ser galán de películas y se transformó con el paso del tiempo en un cantante popular y poeta del tango, que marcó varias generaciones de fanáticos.

Humberto Vicente Castagna, más conocido por su nombre artístico Cacho Castaña, nació el 11 de junio de 1942 en el barrio de Flores, y su camino por la música lo inició como pianista en orquestas de tango mientras que en la segunda mitad de los años 60 se presentó como cantante en programas de larga duración con artistas en vivo.

Castaña compuso muchos éxitos como "Café La Humedad", "Lo llaman el matador", "La reina de la bailanta", "Señora si usted supiera", "Garganta con arena" (dedicado a Roberto Goyeneche), "Tita de Buenos Aires" (dedicado a Tita Merello), "La gata Varela" (dedicado a Adriana Varela), "Septiembre del 88", "Ojalá que no puedas", "Quieren matar al Ladrón" (en coautoría) y "Para vivir un gran amor", entre otros.

Incluso él mismo se reía y trataba de crear una polémica con el recordado Sandro, al señalar que a él lo seguían chicas más jóvenes que al mítico intérprete de "Rosa, Rosa".

Con una poesía popular que en algunos casos pudieron ser tildadas de "pasatistas", la música de Cacho Castaña fue abarcando aspectos del tango, donde si bien no saltó a la fama por ese género, terminó siendo respetado por sus pares.

En su vida también fue pai umbanda, rito por el cual se casó con la vedette Selva Mayo, y con el tiempo se reía de haber ingresado ahí y hasta lo calificó de "una truchada".

En 2005 Obtuvo el Premio Gardel por su álbum "Espalda con espalda" mientras que además actuó y compuso temas para el cine y la televisión, a la vez que fue un reconocido simpatizante del San Lorenzo, club del cual participó como artista en los festejos del centenario de su fundación en 2008.

Entre sus amores, en 1995 tuvo una relación con la actriz Silvia Peyrou, producto de ese affaire ella quedó embarazada y tuvo un hijo llamado Santino al que Cacho no reconoció en un principio, tras una mediática batalla legal reconoció al menor, pero luego las posteriores pruebas de ADN demostraron que no era el padre.

Además estuvo casado con la cantante Diana María y con la actriz Mónica Gonzaga mientras que también tuvo un affaire con la conductora Susana Giménez, el cual se inició cuando ella aún era pareja de Carlos Monzón.



En 2005 recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex a la Música Popular en la disciplina "Autores/Compositores de Tango".

En 2012, participó de la exitosa novela "Dulce amor", protagonizada por Sebastián Estevanez y Carina Zampini donde interpretó a Vicente Guerrero el ex marido de Isabel (Georgina Barbarossa) y papá de Marcos (Estevanez) y Flor (Micaela Vázquez).

En 2013, participó del programa de televisión "Buenos Muchachos" que se emitió por el canal C5N los días sábados junto con Beto Casella, Héctor "Bambino" Veira, Guillermo Coppola y Alfio "Coco" Basile, donde todos contaban sus anécdotas y experiencias de vida.

También en el 2013 participó en el programa "Tu cara me suena", por Telefe, conducido por Marley y en 2014 volvió a ser jurado en la segunda temporada del mismo programa, pero desde la cuarta gala debió ser reemplazado por diversos artistas.

El cigarrillo, en parte el alcohol y los pocos cuidados de salud que tuvo en su vida, hicieron mella en su humanidad y los problemas respiratorios fueron una constante en los últimos años de Cacho.

Con internaciones en diversos sanatorios, en general por cuestiones pulmonares, una infección lo había aquejado en las últimas semanas, que derivaron en su deceso.

.

Su carrera

.

Entre sus álbumes se encuentran: Cacho Castaña (1972); La historia del ladrón (1976); Quiero un pueblo que baile (1977); Para vivir un gran amor (1978); Lo llaman el matador (1980); Definitivamente (1981); Estoy cambiando (1983); Mujeres...mujeres (1984) y Escándalo (reeditado como "Todavía puedo") (1985).

Además editó: El regreso del ladrón (1987); Para sacar las castañas del fuego (1988); La vuelta del matador (1991); Soy un tango (1994); Cacho de Buenos Aires (1998); Buenos Aires lado B (2001); En vivo (2003); Espalda con espalda (2005); Y ya nada fue lo mismo (2007); Yo seré el amor (en vivo, 2008); Más atorrante que nunca (2010) y Aquellos viejos amores (2013).

En tanto, como actor estuvo en: El mundo es de los jóvenes (1970); El cabo Tijereta (1973); Los éxitos del amor (1979); La carpa del amor (1979); La playa del amor (1980); La discoteca del amo (1980); Ritmo, amor y primavera (1981); Abierto día y noche (1981); Felicidades (2000), Traficante de ilusiones: Cacho Castaña (2003) y Clipeado (2011). También participó en televisión en los programas: Resistiré (2003); Los Roldán (2004); Por amor a vos (2008); Dulce amor (2012); Buenos Muchachos (2013) y Tu cara me suena (2013/14).