VIDEO Charlotte Caniggia se definió políticamente, ¿a quién votará el domingo 27?

A poco de que se celebren las elecciones presidenciales del 27 de octubre, el debate entre los mandatarios hizo que las opiniones de los ciudadanos sobre sus propuestas y preocupaciones se pusieran en el centro de la escena. Y ahora le tocó a Charlotte Caniggia, de la mano de Marcelo Tinelli en el Bailando, definirse políticamente.

El conductor quiso que Charlotte develara su pensamiento político y le preguntó a quién votará. Sincera, la joven aclaró: “No creo que vote. Voy a pagar la multa, Marce... Ya está”.

“Qué lástima, el compromiso cívico es muy importante”, retrucó el conductor. Y ella reivindicó su actitud: “Mmmm, igual... No voy a votar porque no me gusta mucho”.

Lejos de dejar el tema ahí, Marcelo Tinelli siguió indagando sobre sus preferencias políticas. “Pero usted, ¿tiene un pensamiento más cercano al peronismo? ¿al justicilialismo? ¿a lo popular? ¿o a un pensamiento más liberal? ¿a empresas que ganen mucho dinero para que les llegue al de abajo? ¿cuál es tu pensamiento político?”, siguió Tinelli. Y Charlotte Caniggia, para que no quedaran dudas, lanzó: “No, no... No tengo pensamiento. Solo quiero que baje el dólar, nomás”.

Entre risas, Marcelo le contestó: “Y, está bien... ¿Para que te vas a meter un pensamiento político? Qué baje el dólar! Está perfecto, olvidate”. Y le preguntó directamente a Charlotte: “¿Y cómo lo ves al dólar? ¿Muy arriba? ¿Te gustaría que bajara?”. Mientras tanto, el jurado reía a carcajadas.

Antes de cerrar, la participante explicó por qué le preocupa la suba del dólar y cómo es su situación financiera. “Me gustaría que bajara. Mi sueldo ahora vale mucho menos, Marce. Y yo compro dólares, Marce”. Una Charlotte cien por ciento auténtica.