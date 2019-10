Aseguran que la imagen de una Virgen se alegra o se entristece

La imagen peregrina de la Virgen Gaucha del Rosario cambia de rostro de forma sorprendente cada vez que sale a visitar los barrios durante los festejos de las fiestas patronales en Rosario de Lerma.

Este detalle fue captado recientemente por numerosos vecinos, aunque algunos integrantes de la feligresía encargada de los cuidados de las diferentes imágenes representativas de los católicos, aseguran que esta vieja imagen de la Virgen adopta cambios en la mirada continuamente.

Los escépticos también opinaron al respecto. Aseguran que se trata de las luces y el ángulo de la mirada del observador. Lo cierto es que esta festividad patronal no pasó desapercibida.

El sábado, mientras se realizaban los festejos centrales ante una multitud de feligreses, la imagen de María del Rosario, se notaba sonriente mientras en su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús.

"Cambia su rostro en todo momento, hay fotos de vecinos en los días previos a la fiesta patronal. Es cuando la sacamos a los barrios, es verdad está sonriendo. Ahora lo van a ver cuando viajemos con ella a Coronel Moldes, este sábado, para el Encuentro Mariano", contó Lucas Aramayo un integrante de la cofradía de la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

La fotografía de otra vecina, personal de Tránsito municipal, Vila Contreras, muestra el rostro que muchos aseguran haber visto en la imagen.

El sábado mientras se realizaba la procesión, sacó varias fotos en primer plano de la patrona. Al otro día, por su actividad para organizar el tránsito, volvió a retratar con su celular y de muy cerca su rostro.

"Tenía un gesto adusto, parecía muy seria, no era el mismo rostro que días pasados. El domingo cuando la retraté, me entere que suspendieron una cantata en su honor por la lluvia. Es decir que no se la pudo sacar de la iglesia. Algunos me dicen que a esta imagen de la Virgen, le gusta salir a peregrinar a los barrios, por eso le dicen la Virgen peregrina", relató su experiencia Contreras.

Las fotos acercadas a El Tribuno, tienen algunos cambios si se mira a simple vista. Lo que es cierto, supera cualquier comentario escéptico. La que parece con el rostro serio es del día domingo cuando la Virgen no pudo salir la iglesia. La otra, con el rostro sonriente, es en el momento de la procesión.

La procesión se hizo el sábado desde el Barrio San Martín. Como se estila en Rosario de Lerma, cada año, el sacerdote a cargo de los festejos decide junto a los grupos parroquiales el recorrido y las visitas de la virgen. Este año fue en uno de los barrios más antiguos de Rosario de Lerma.

Luego que varios vecinos observaron este detalle de su rostro las publicaciones se viralizaron en las redes sociales, y en los medios locales. El Tribuno accedió a unas cuantas fotos, en las mismas donde se aprecia este cambio circunstancial del rostro de la patrona de Rosario de Lerma.

La luz quizás no ayuda mucho para la toma, pero el rostro es nítido. Desde el mismo ángulo, casi al ras del piso se captaron la mayoría de las fotografías.