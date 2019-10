Solicitan cerrar la frontera boliviana para las elecciones

Juan Evo Morales Ayma fue electo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia el 22 de enero de 2006 y el próximo domingo puede asegurar su mandato por cinco años más (2020-2025). La oposición, con Carlos Mesa como principal adversario, quiere impedir que Morales se aproxime a su segunda década como máxima autoridad gubernamental y por eso solicitó cerrar por completo la frontera boliviana en la previa de las elecciones.

El Tribuno dialogó con Waldemar Peralta Méndez, candidato a diputado nacional por Tarija de la alianza Comunidad Ciudadana, quien se mostró preocupado "por la posible irregularidad que se puede dar en la elección, a partir del acarreo de personas que no residen en Bolivia y que sean llevadas a votar".

Y aclaró: "No estamos en contra del voto en el exterior que es una situación diferente. Un boliviano que vive en otro país se haya inscripto y vote en una mesa de un consulado o embajada, está en su derecho, lo que condenamos es que personas que no viven en Bolivia, sino en otros países, por dádivas políticas, se trasladen a nuestro país a votar en mesas que se encuentran, en su mayoría, en la frontera como lo es en municipios de Bermejo y Yacuiba con intereses particulares".

Para Peralta Méndez es muy importante que se cumpla la legislación, más precisamente el artículo 152 del régimen electoral, que prohíbe el acarreo de personas en transportes.

"Se sabe que será una elección muy cerrada, a partir del rechazo del presidente a la voluntad popular. A partir de un referéndum del año 2016, el cual Morales desconoció que fue el rechazo a la repostulación", dijo Peralta Méndez.

"Una reforma en la Constitución se impuso el "no' y Morales forzó una reelección en la cuál tiene como principal oponente a Mesa", sostuvo. Y agregó: "Hubo diversas irregularidades como acciones judiciales que lo habilitaron y un conjunto de observaciones al padrón electoral como el crecimiento desmesurado en muchas regiones de Bolivia, además de la renuncia de la presidente del Tribunal Electoral".

La oposición confía en que las autoridades darán lugar al pedido de cierre de la frontera. La notificación llegará mañana o a más tardar el viernes a primera hora.

"Estamos haciendo las representaciones pertinentes y esto se va a corregir de una vez por todas. Este hecho lamentable que también se da cuando hay elecciones en la República hermana de Argentina", expresó el candidato a diputado nacional por Tarija.

Peralta Méndez dijo que no tienen un cálculo específico sobre la cantidad de personas que son "acarreadas" a votar. "Sin embargo, sabemos que en el norte argentino se da el tráfico días previos con mucha gente que cruza la fronteras. Con el cierre de fronteras, esto se va a cortar", y reiteró: "No está bien que gente que no viva en Bolivia venga a votar, le hace un gran daño a la democracia".

Si es que Morales vuelve a ganar tendrá 19 años como presidente al final de su mandato. Peralta dijo que el presidente de Bolivia "es parte de una corriente que gobierna algunos países América Latina, caso Venezuela y Nicaragua, gobiernos totalitarios que concentran el poder, controlan el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Policía y Fuerzas Armadas".

"Entendemos que el presidente tuvo grandes aciertos como la inclusión social, pero esto ha sido borrado a partir de sus decisiones autoritarias. La principal fue desconocer la voluntad popular. Ningún líder que se diga democrático del Siglo XXI puede desconocer el resultado de una elección y Evo Morales lo hizo". "Otros temas vinculados a la cantidad de corrupción. En la historia ningún gobierno recibió tanto dinero. Aeropuertos al que llega un avión a la semana, museos, grandes estadios en lugares pequeños. Sin dejar de mencionar el narcotráfico que se está haciendo la fiesta en Bolivia a la vista y paciencia de sus autoridades", finalizó.

Repostulación, protestas y grieta, el escenario en Bolivia

El domingo elegirán presidente y vice, 130 diputados y 36 senadores.

Las elecciones generales de Bolivia elegirán al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, 130 diputados y 36 senadores para el período gubernamental 2020-2025. Un posible balotaje en la elección presidencial se realizará el 15 de diciembre de 2019.

Tal como expresó el candidato a diputado nacional por Tarija Waldemar Peralta Méndez a El Tribuno, el 21 de febrero de 2016 se llevó a cabo un referéndum para la reelección presidencial, donde se rechazó el proyecto de reforma constitucional, con una victoria del “No” con el 52% de los votos frente al “Sí”, 48%.

Casi dos años después, el Tribunal Constitucional Plurinacional falló a favor una repostulación indefinida y se autorizó al presidente Evo Morales a su repostulación a las elecciones generales. Esto generó múltiples protestas y una importante grieta en el territorio boliviano.

Salta tiene dos pasos fronterizos considerados clave: el de Salvador Mazza con Pocitos-Yacuiba y el de Aguas Blancas con Bermejo. El tercer paso se ubica en Jujuy (La Quiaca-Villazón).