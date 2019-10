Evalúan realizar cambios en las reglas de los debates, aunque no se aplicarán este domingo

Aunque el balance del debate presidencial es "muy positivo", los organizadores volverán a discutir las reglas que tuvieron los candidatos para exponer sus propuestas, lo que generó críticas por ser muy rígidas.

El Consejo Asesor del Debate se reunirá una vez que terminen los encuentros (después del que tendrá lugar el próximo domingo o el del 17 de noviembre, en caso de que haya ballottage), donde se hará una evaluación de los resultados de la organización del primer debate presidencial dispuesto por ley. Allí se recibirán sugerencias o planteos de los equipos de campaña de los postulantes para que sean considerados en los encuentros previstos para 2023, según publicó hoy La Nación.

Algunos de esos planteos ya fueron explicitados por Roberto Lavagna, que admitió haberse sentido "incómodo" y sugirió que el formato de futuros debates debe ser "más flexible".

Si bien no habrá cambios en las reglas del debate del próximo domingo, no se descarta que la Cámara Nacional Electoral (CNE) evalúe modificaciones para los próximos años. "La CNE está abierta a recibir todo tipo de propuestas para mejorar el debate. Por supuesto que habrá cosas que se puedan considerar y otras que no", dijo Carlos March, el vocero del Consejo Asesor.

Aunque los equipos de campaña se mostraron en desacuerdo con el poco tiempo que tenía cada candidato para dar a conocer sus propuestas durante las dos horas de debate, las reglas fueron consensuadas por todos los espacios durante las reuniones previas a los encuentros. "Muchas de las estructuras que se definieron fueron acordadas con los seis equipos de campaña. Sin duda se pueden modificar cosas para mejorar. Se trató de evitar decisiones arbitrarias y se abrieron espacios para que haya consensos", agregó March.

El vocero indicó que tras la reunión posterior a los debates se elaborará un documento que será entregado a los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via con los "aprendizajes recogidos".

"El espíritu del debate es que se vaya construyendo. La Cámara lo organiza pero es un instrumento de la ciudadanía", señaló.