San Juan: una locutora trató de “bagres”y “negritas” a candidatas de un certamen 

‘Son tres negritas que nos das ni cinco centavos‘. Con esa definición, la locutora sanjuanina Natalia Vargas arrancó un bloque en el programa que conduce por Radio Cosmos, donde se refería a las tres candidatas de la localidad de Jáchal a Embajadora departamental del Sol.

Lo que siguió durante los siete minutos posteriores dedicados a la ‘noticia‘, no fue más que una secuencia de expresiones denigrantes, referencias misóginas y una catarata de términos despectivos que, al contrario de lo chistosos que pretendieron sonar, resultaron repudiables.

‘Con estos bagres que va a haber pasarela‘, continuó la conductora al aire, al referirse a los cambios que desde esta edición formarán parte del certamen, una instancia previa a la elección a nivel provincial. ‘Se van a derretir estas negras ahí, pero no porque sean bombones sino por toda la grasa que chorrean. Tienen tres kilos de maquillaje encima‘, sumó.

A medida que avanzaban los segundos, y envalentonada por los accesorios sonoros con los que le colaboraba su operador, Vargas hasta se animó a parodiar a las chicas que participan de estos concursos insinuando, a caballo de un personaje que nombró como Yeni, que se ‘abren de piernas‘, ‘cobran por hora‘ y no tienen nada interesante para decir.

El audio del programa no tardó en generar indignación tanto entre los oyentes, como en todos los que se hicieron eco de los comentarios que empezaron a correr por las redes y los medios locales. Y para los que Vargas resultaba un personaje absolutamente desconocido, descubrieron que este último ataque fue uno de los varios que la comunicadora acostumbra a realizar desde sus perfiles sociales.

Ante la polvareda que dejó el tema, el intendente de Jáchal, Miguel Vega, informó que ya efectuó la denuncia ante el Inadi, y que también presentará una acusación en la Comisaría 21 de ese territorio. Y, como los exabruptos de Vargas, las denuncias contra su persona también se replican. La han acusado desde agrupaciones feministas, y en el Inadi ya figura otra denuncia de la comunidad LGTB por dichos homofóbicos.

‘Es oscurita‘, ‘tiene pelo ondulado, así que tienen de donde agarrarla‘, ‘esta es gauchita‘ y ‘se le notan los cachos de grasa‘ fueron algunas de las frases que eligió de su repertorio de descalificaciones para describir a cada una de las tres postulantes. Y para fundamentar la elección de su candidata, apuntó que ‘más o menos está entrable‘.

Frente a la polémica generada, la locutora salió al cruce declarando, en el mismo espacio radial de la capital sanjuanina, que sus expresiones fueron sacadas de contexto.

“No pretendo que todo el mundo tenga el mismo humor que yo, pero sería interesante que todos los demás averigüen el fragmento completo de lo que hablé en mi programa. La gente se dejó llevar por un audio sacado de contexto, no entienden el tipo de programa que hago. Es una tontería que hablen de mí, la gente no me conoce, deberían ver el programa completo”, manifestó la mujer.

También, invitó al intendente de Jáchal, que la llame a la radio en vez de denunciarla. “No quiero creer que esto es una persecución política. Al intendente de Jáchal que no le vayan con el cuento cambiado, demuestre inteligencia, llame el medio de comunicación y hablé conmigo”, lanzó.

FUENTE: CLARÍN