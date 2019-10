Lady Gaga se cayó del escenario mientras bailaba con un admirador

La cantante Lady Gaga se cayó del escenario junto a un fan con el que bailaba ayer durante un concierto de su gira "Enigma" en Las Vegas, Nevada, y en las imágenes captadas por los asistentes al show se puede ver cómo la intérprete de "Shallow" envuelve sus piernas en la cintura de Jack, el hombre al que invitó al escenario, y empieza un baile sensual, pero el admirador perdió el equilibrio al tropezar y ambos cayeron de la tarima.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y Lady Gaga continuó cantando "Milion reason" junto a Jack y le quitó importancia al asunto diciendo: "No te preocupes, estamos bien. No es tu culpa. ¿Podrías prometerme algo? ¿Puedes olvidar lo que acaba de pasar?", según la prensa local.

También bromeó sobre lo ocurrido: "¡Increíble! Al parecer nos queremos tanto que nos hemos caído del escenario. ¡Y sin soltarnos en ningún momento! Hemos acabado en el suelo el uno en brazos del otro. Parecíamos Jack y Rose en (la película) 'Titanic'. Supongo que ahora deberíamos organizar una cita para tomar el té juntos".

En las redes sociales los seguidores de la también actriz de 33 años estuvieron preocupados, debido a que Lady sufre de fibromialgia, una enfermedad crónica que genera dolor muscular y fatiga, como la misma cantante lo reveló hace dos años.