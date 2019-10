Juan Antonio Pizzi: "En los clásicos no inciden los antecedentes"

El entrenador de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, afirmó este viernes que “en los clásicos, no inciden los antecedentes o las previas de ambos equipos”, refiriéndose al partido ante Huracán que se jugará el domingo próximo en el estadio Tomás Duco.

Sobre el rival, Pizzi argumentó que es un equipo “que está necesitado de puntos” y que atraviesa “una pelea de mucho nerviosismo”.

“He leído que (Huracán) está buscando una variante más ofensiva para equilibrar su solidez defensiva”, destacó el DT del ciclón.

Sobre cómo planteará el partido del fin de semana, el extécnico del seleccionado chileno vaticinó que “si logramos tener la posesión (del balón) y tener precisión en los últimos metros, podemos hacer daño”.

Una de las cosas que le preocupa al entrenador rosarino es “no poder consolidar todavía una línea de juego”.

Pese a esto, Pizzi, alabó a sus dirigidos: “Tengo un buen plantel, con muy buenas variantes”.

Fiel a su estilo, el técnico azulgrana no confirmó el plantel, aunque dio indicios, como que el delantero Nicolás Blandi esta “descartado” por una inflamación y rescató la vuelta al equipo del defensor Fabricio Coloccini “que al margen de lo futbolístico” es muy importante en lo “anímico”.

Sobre el partido ante el globo, Pizzi destacó que el equipo de Boedo va a jugar “al límite” de sus posibilidades para obtener “un buen resultado”.

Ganar el domingo sería “importantísimo” ya que “no tenemos que desprendernos de los equipos que están (peleando) ahí arriba”.

Por último y sobre la visita de “simpatizantes” en un entrenamiento en la semana, Pizzi dijo que se enteró “por los medios” y consideró que hay dos opciones “si no es un problema, no pasó nada, pero si lo es, no involucra sólo a lo jugadores y lo tenemos que resolver”, cerró.

El plantel se entrenó en el Nuevo Gasómetro y el técnico azulgrana terminó de delinear la formación que jugará el domingo.

El probable equipo para enfrentar a Huracán sería con Nicolás Navarro; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Ramón Arias y Bruno Pitton; Mauro Pitton, Geronimo Poblete y Fernando Belluschi; Ezequiel Cerutti, Ángel Romero y Héctor Fertoli.

El club de Boedo marcha en la octava ubicación del torneo de fútbol de Primera División, con 16 unidades y Huracán se encuentra vigésimo con 10 puntos.

San Lorenzo se medirá el próximo domingo como visitante ante Huracán, a partir de las 15:30, en un partido por la décima fecha de la Superliga del fútbol argentino, encuentro que dirigirá Fernando Espinoza.