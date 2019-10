Central Norte, ante la difícil prueba de salir de mala racha 

En el Gigante del Norte, Central Norte se presenta esta noche, desde las 21.30, frente a uno de los líderes de la zona A, Boca Unidos de Corrientes, en partido correspondiente a la octava fecha del torneo Federal A.

Luego del descanso por la suspensión del partido con Douglas Haig de Pergamino, el cuervo retoma la competencia y con la necesidad de recuperarse por lo que significaron las dos derrotas en forma consecutiva, primeramente con Güemes (2 a 1), en Santiago del Estero, posteriormente contra Defensores de Pronunciamiento (2-1), en el propio estadio Padre Martearena, y con este panorama ahora se encuentra con la posibilidad de levantar cabeza ante su gente.

Y ante esta posibilidad que tiene Central Norte para recuperar la sonrisa, este compromiso se presenta frente a un adversario que ya mostró sus serias aspiraciones en el torneo.

Boca Unidos empezó a subir escalones y el triunfo que consiguió en la fecha pasada sobre Defensores de Belgrano de Villa Ramallo le permitió llegar al primer puesto, posición que ahora comparte con Güemes de Santiago del Estero. Entonces, los correntinos, conscientes de haber llegado a la cima, viajaron a Salta con la premisa de defender esa ubicación con la estrategia de juego que más los satisfaga. Claro que la producción del equipo en la victoria frente a los de Ramallo satisfizo al DT Daniel Teglia, quien, aparentemente, dispondrá de la misma formación para la presentación de hoy.

El trabajo que cumplió el plantel de Central Norte, durante la semana y que se prolongó de la anterior por el fallido viaje a Pergamino, sirvió para que aquellos jugadores que arrastraban alguna dolencia esta vez ya puedan estar. Quien reaparecerá es el Bocha Federico Rodríguez en sector defensivo para volver a conformar la dupla de centrales junto a Patricio Krupoviesa, por lo que Guillermo Cosaro pasará a cumplir funciones por el costado izquierdo en la última línea, puesto en donde comenzó jugando el torneo y dejará esa posición el paraguayo Joel Jiménez. Otra apuesta del técnico Ezequiel Medrán es el regreso de Joaquín Iturrieta para acompañar en la recuperación de la pelota a Osvaldo Young y el que saldrá del equipo es Juan Rivas.

Son las variantes tácticas que ensayó Medrán para encontrar mayor solidez, tanto en la recuperación como en la idea de construir un funcionamiento que le otorgue fluidez a la hora de conseguir la tenencia de la pelota, con el agregado de que logre exhibir un patrón de juego definido y que no quede tan expuesto a ser superado por el rival, porque la entidad como equipo no apareció y no está en condiciones de seguir dando ventaja.

Los equipos

Central Norte Boca Unidos

S. D’Angelo J. Aquino

P. Figueroa R. Ricardone

F. Rodríguez A. Morales

P. Krupoviesa R. Huth

G. Cosaro L. Baroni

F. Pergiacomi B. Lluy

O. Young M. Ojeda

J. Iturrieta M. Caneo

C. Arriola G. Morales

R. Martínez A. Medina

F. Reyes C. Núñez

DT: E. Medrán DT: D. Teglia

Hora de inicio: 21.30

Árbitro: Jonathan Correa

Estadio: Gigante del Norte