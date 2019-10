"Llegué con ellos al filo del cerro, me retiré y se quedaron"

El testimonio de Luis Javier Alfaro, un vecino de 39 años, fue clave ayer en la cuarta jornada del juicio por el caso de los cuatro brigadistas que murieron en un voraz incendio ocurrido en Guachipas hace casi cinco años.

"Yo fui el guía de ellos. Habíamos ido varias personas: los brigadistas, René Flores y yo, pero en determinado momento los brigadistas que sobrevivieron se fueron con Flores y yo me fui con los otros cuatro muchachos", contó Alfaro.

Agregó que posteriormente, alrededor de las 10 de la mañana, se separó de los cuatro brigadistas. "Llegué con ellos al filo del cerro pero luego me retiré de ahí y ellos se quedaron".

El hombre, que es trabajador independiente, sostuvo que corría mucho viento y sentía calor en esos momentos. Explicó que los brigadistas se quedaron trabajando para apagar pequeños focos ígneos y que él se desplazó hacia otro lugar mucho más abajo para hacer el mismo trabajo.

Además relató: "En esa fecha no hubo lluvia pero se estaba preparando el cielo para llover. Se nubló. Hubo truenos. Escuché comentarios de que pudo haber sido un rayo que cayó, sin lluvia, lo que inició el fuego, pero no estoy seguro".

"El fuego para cualquier lado iba a ir. Lo que no queríamos es que fuera para las casas. El fuego salió de la parte de la quebrada y tomó el cerro y los árboles horco molles que son muy coposos", destacó.

Dos abogados representantes de la Fiscalía de Estado le consultaron a Alfaro si escuchó algo sobre la muerte de los brigadistas posteriormente, a lo cual respondió: "Nada. Nos quedamos callados".

"Yo vine a aportar lo que vi y viví hasta cierto momento, en que me separé de los cuatro brigadistas", finalizó.

Actuaciones policiales

El oficial subayudante de la Policía de Salta Jesús Urzagasti fue el segundo en declarar ayer. Estuvo a cargo de las actuaciones policiales en ese momento, que recayeron en la dependencia de Guachipas. "Me dijeron Flores, Oyarzún y otra persona que no recuerdo que había llamas lejos de las viviendas. Yo informé a mis superiores y horas posteriores me comuniqué con Defensa Civil. Me respondieron que enviarían recursos al lugar. Esto ocurrió el 26 de octubre de 2014", expresó Urzagasti al inicio de su declaración.

Y continuó: "Enviaron en primera instancia un helicóptero por lo que me contaban lugareños y personal. El helicóptero hizo tareas de reconocimiento. Tratamos de seguir el avance del fuego que cambiaba porque había fuertes ráfagas de viento".

Destacó que continuó informando a Defensa Civil sobre el foco ígneo que seguía propagándose. "El día 27 de octubre mandaron un helicóptero a la mañana y a la tarde personal de Defensa Civil. Recuerdo que habían hecho más de nueve lanzamientos (agua)", aseguró.

"En horas de la tarde enviaron a los brigadistas. Se presentaron en la comisaría y se fueron en un vehículo propio", agregó.

Expresó que al día siguiente, el 28 de octubre, le informaron que el helicóptero estaba sobrevolando la zona a las 10, aproximadamente. "Yo hablaba con el señor César Dagum de Defensa Civil", manifestó.

Y recordó que "nos comunicamos con el Departamento Bomberos y nos dijeron que no enviarían gente. Con Voluntarios habíamos hablado el 27, el sector sur, El Carril y mandaron gente".

Relató que el 28 de octubre ingresó por la tarde a trabajar y que le informaron que el incendio proseguía, según las constancias del libro de guardia.

"A las 19 recibí el llamado del señor René Flores, que me decía que a lo lejos se podían ver cuatro cuerpos calcinados. Suponía que eran de los brigadistas. Le informé a mi superior, la comisario Emilse Gómez, de la subcomisaría de La Viña. Me ordenó hacer la consulta judicial, informar a Ayudantía, al jefe de sector y al DSU", manifestó el oficial Urzagasti.

Seguidamente mencionó que se preparó una comitiva conformada por Criminalística y Bomberos. "A las 12.30 de la noche llegó una camioneta con dos brigadistas. Los desplazamos al hospital. Les tomé declaración", expresó.

Y destacó que "estaban César Dagum, el coordinador comisario Hugo Yapura, la oficial principal Cardozo, el oficial Heredia y el doctor D'Andrea del Ministerio de Seguridad".

Indicó que se secuestraron prendas de vestir y Handys que estaban calcinados. "Remití elementos para pericias de Bomberos. Además, me ordenaron desde la Fiscalía que comisione personal del Departamento de Bomberos para extinguir las llamas y así ocurrió. La comisión sofocó el incendio", indicó.

La querella indagó sobre los lanzamientos de agua por parte del helicóptero, a lo cual Urzagasti contestó: "Recuerdo que personal de Defensa Civil dijo que había hecho esas tareas".

"¿Quién le dijo que realizaron nueve lanzamientos de agua?", volvió a preguntar el abogado Carlos Saravia, representante de los querellantes Olga Fabián y Pedro Albarracín.

"César Dagum", respondió el oficial subadyudante Jesús Urzagasti.

Además, Urzagasti aseguró que una de las directivas de la Fiscalía era que se ordenara la intervención del CIF, pero más tarde se comunicaron con Fiscalía y les dijeron que no iba a tomar intervención el CIF sino Criminalística.

"Pensé que por la envergadura del hecho sí debía tomar intervención. En ese momento el CIF tenía lo más innovador. Desconozco por qué no intervinieron", finalizó.

Las defensas y los querellantes

Mauricio Valdez (27), Martín Albarracín (27), Víctor Ferreyra (37) y Matías Vilte (22) fueron los brigadistas que fallecieron calcinados en el voraz incendio ocurrido en el cerro conocido como “El Acheral”, en Guachipas, en octubre de 2014.

En el juicio participa la fiscal penal Mónica Poma, en representación del Ministerio Público. Los abogados Domingo Vargas y Mario López Escotorín están a cargo de la defensa de Víctor de Jesús Ola Castro, mientras que Roberto Durnelli es defendido por el letrado Pablo Agustín Tobío y Víctor Dagum lo es por el abogado Ricardo Poclava.

Las querellantes y actoras civiles son Rossana del Valle Chaves y Valeria Soledad Montenegro, son representadas por Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia.

Por su parte, los querellantes Olga Graciela Fabián y Pedro Martín Albarracín están representados por Carlos Saravia.

Participa también la Fiscalía de Estado representada por dos abogados.