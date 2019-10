Se queda a producir: Alliance One lo reafirmó ante autoridades locales

La planta de acopio y proceso de tabaco de la empresa Alliance One no cerrará sus puertas para abandonar el país como se había manifestado en algunos medios salteños estos días.

La incertidumbre generada por esta versión originó este jueves una importante reunión entre directivos de la firma tabacalera y autoridades locales. Entre ellos estuvo el presidente de Alliance One Tobacco Argentina, Alan James, el senador provincial Esteban D'Andrea y el intendente de El Carril, Efraín Orosco.

Los directivos de la empresa negaron la ida del país por cuestiones estrictamente políticas y transmitieron a la comunidad que a pesar que "el contexto económico a nivel internacional no es el óptimo, existen compromisos a cumplir con el acopio del tabaco".

Especulaciones

El senador provincial Esteban D'Andrea confirmó a El Tribuno sobre versiones especulativas para generar temor en la población de la región. "Dicho por el presidente de Alliance One, nos dijo que no tiene pensada la empresa irse de la provincia y del país", señaló.

"Esto nos motiva para no confiarnos, el tabaco es un producto a nivel internacional que es menos rentable en el mundo por sus restricciones. Debemos tener alternativas de producción para no estar a expensas de este tipo de situaciones. La diversificación en la región es el camino. Hoy es una falsa alarma, mañana no sabemos", acotó el legislador.

Por los motivos de esta falsa noticia, y más viniendo de medios salteños de llegada masiva, D'Andrea puntualizó: "No sabemos cuál fue el motivo de semejante versión, la empresa desmiente su cierre, igualmente el contexto económico a nivel país es complicado para cualquier empresa. En estos momentos debemos ser prudentes".

El proceso de producción del tabaco se inició en gran parte del Valle de Lerma lo que implica una inversión importante para los productores. Se estima que en esta temporada se producirán 33 millones de kilos de tabaco, los cuales son adquiridos por las acopiadoras Alliance One en El Carril, Masalín en Rosario de Lerma y Cooperativa del Tabaco en estación Alvarado en Salta capital.

El senador explicó que los directivos de la firma tabacalera instalada en las inmediaciones de estación Zuviría tienen planificado "comprar tabaco de forma normal en esta campaña".

La acopiadora de Alliance One da trabajo, en su mejor momento de producción del tabaco, a unas seiscientas personas, entre hombre y mujeres. Se estima que en esta temporada compren alrededor de 14 millones de kilos de tabaco.