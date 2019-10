Boca llega con dudas al superclásico y paga mucho más en las apuestas

Ya no queda nada. Casi 48 horas restan para el superclásico del martes, la revancha entre Boca y River por la semifinal de la Copa Libertadores, y que tiene al millonario un escalón por encima.

El equipo de Alfaro, que debe levantar un 0-2 en la Bombonera para enterrar el “karma” de los últimos años contra el millonario y avanzar a la final de la Libertadores, llega con más dudas.

La única certeza, por cierto, es que su clasificación o victoria paga mucho, pero mucho más que la de River, según las principales casas de apuestas deportivas.

Por ejemplo, si el equipo de Gustavo Alfaro consigue eliminar al millonario y pasar a la final, paga 7, por cada dólar de apuesta. Esto quiere decir que quien apuesta US$100 por la clasificación de Boca va a recibir US$700.

River, en cambio, paga 1.07, por lo cual aquel que desembolse US$100 cobrará US$107.

Las ganancias cambian si solo se apuesta por un ganador del partido. Por ejemplo, si el xeneize se impune paga 2.20; mientras que una victoria del millonario otorga más: 3.20. Y un empate reparte lo mismo, 3.20. El xeneize puede ganar en su casa, lo difícil será hacerlo por muchos goles, tal cual lo exige el resultado de ida en el Monumental.

¿Y cómo Boca podrá hacerlo con la pálida imagen que dejó el viernes en la derrota ante Racing? Es que aun cuando en un agónico arrebato de inspiración o de coraje, Boca hubiera alcanzado el empate con la academia, la conclusión habría sido la misma: pocas señales positivas.

Los hinchas no juegan, juegan los que dispone Alfaro. Y esos jugadores, y el equipo, que como es bien sabido equivale a algo más consistente que la suma de las partes, están hoy tan lejos de su mejor versión que no representaría una exageración señalar la fragilidad y carencia de norte.

Esto es: superado el lapso de una primavera de buenos resultados y de crecimiento en un par de fases de la Copa Libertadores y algunos tramos de la Superliga, Boca ha visto desvanecerse sus mejores atributos (orden, seguridad defensiva, aptitud para trabajar los partidos). ¿Qué es hoy Boca, pues? Boca es un híbrido confuso en la concepción y tibio en la ejecución que para colmo de sus males ni siquiera expresa fortaleza mental.

Se alegará que en la formación del viernes hubo unos cuantos suplentes, pero también algunos titulares lo serán el martes.

¿Sebastián Villa? Sólo aceptable, al tope de lo que es: un wing capaz de desequilibrar en el uno contra uno que rara vez termina bien una jugada. ¿Bebelo Reynoso? Un canto a la liviandad. ¿Mauro Zárate? El mismo de siempre, el que rinde culto a la acción individual, pero fuera de forma y de tono. Y entre los preservados no asoma ninguno capaz de cambiar la ecuación. Pero Boca deberá jugar su mejor partido en mucho, pero muchísimo tiempo para pasar y pagar más.