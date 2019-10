“Trabajamos pensando en el desarrollo económico de todos los sectores”

¿Qué lugar ocupa la planificación en su programa de trabajo?

Planificar y definir el rumbo de nuestra comunidad es un proceso de cambio cultural capaz de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Trabajamos pensando en el desarrollo económico sostenible de todos los sectores. Atendiendo, por ejemplo, programas de saneamiento e infraestructura, pavimento; hay mucho por hacer en esta materia y venimos trabajando en esas áreas. Gran parte de nuestra planificación en esta etapa se basa en la obra pública y el desarrollo urbano. Son parte de nuestros objetivos 19-23. En más de 100 años, recién en las gestiones de Luis y Esteban D’Andrea se pudieron pavimentar 50 cuadras y nos queda todavía un 70% del pueblo, lo que equivale a unas 100 cuadras. Queremos llegar a diciembre con ocho cuadras más terminadas.

Se avanzó en los últimos años con el 60% de las cloacas, importantísimo para la salud de la comunidad. Vamos a comenzar un nuevo tramo desde la calle Luis D’Andrea hasta 20 de Febrero y San Rafael, y desde la calle San Martín y Juan Carlos Dávalos. A ello se suma que arrancaremos con la primera etapa de las cloacas en Bº San Simón. Hace un tiempo especialistas de consultora Brasil, del BID y de Aguas del Norte hicieron un relevamiento general. Ese proyecto ya está en Buenos Aires. Se trata de un sistema innovador que permite, entre otras cosas, reducir los costos.

¿Cómo enfrentan el déficit habitacional?

El tema de la vivienda es uno de los grandes problemas del mundo. En el caso de El Carril, no hay terrenos fiscales como para usarlos en programas de viviendas. En estos últimos tiempos nos ha costado mucho este tema, pero hemos trabajado con el IPV, lo que nos permitió entregar ocho módulos habitacionales y 15 núcleos húmedos. Además, tenemos en pie la donación dos hectáreas que la familia de Esteban D’Andrea para hacer casas. Cuando se lo planteamos al IPV, nos dijeron que había que hacer previamente obras de agua y de luz, las que vamos a encarar con mucho esfuerzo desde el municipio, la provincia y la nación para que en esas tierras se puedan construir viviendas que tanto se necesita. En forma paralela vamos a seguir trabajando con el sistema de unidades y soluciones habitacionales, casillas y entrega de materiales. Estos últimos, por el momento se pararon un poco, pero vamos a retomar.

Por otra parte, contamos con una bloquera comunitaria que le permite al vecino achicar costos, ya que aporta el cemento y nosotros la mano de obra y los áridos. Cada cerrileño se lleva 350 bloques, con esta modalidad. Vamos a incorporar próximamente más bloqueras y de mayor tamaño.

En cuanto a los loteos sociales, vale la pena destacar que con gran esfuerzo el municipio compró una hectárea, a la que se le instaló los servicios y se abrió la inscripción a las familias de la localidad. Y ya tenemos en vista nuevos terrenos para el año que viene hacer otro loteo social, es la forma de ayudar a aquella gente necesitada que no cuenta con recursos como para comprar un terreno.

El Carril se posicionó en los últimos años en materia turística. ¿Seguirán fortaleciendo a este sector?

Totalmente, porque ha significado un gran movimiento económico para nuestra localidad. Terminamos el Paseo de los Monumentos, y ya inauguramos la primera etapa del pórtico, que son 500 metros de parquización. Allí vamos a homenajear a los héroes de Malvinas, al peón de campo y también a recordar y poner en valor al Combate de Bañao. La idea es que sea un lugar de esparcimiento para toda la familia. Va a ser un hermoso ingreso a El Carril.

Nosotros venimos trabajando en recuperar los espacios verdes, estamos remodelando la plaza San Martín, generando espacios para la familia. Y vamos a continuar con todos los espacios verdes, porque constituyen el mejor lugar de encuentro para los carrileños. Y algo muy importante, en ellos vamos a generar espacios wifi para que todas las personas tengan acceso a las nuevas tecnologías.

Vamos a ampliar el complejo deportivo municipal y a construir un giminasio y tribunas para los espectadores. Ya tenemos el proyecto. Hay que tener en cuenta que se practican allí 22 disciplinas. Las instalaciones son ocupadas de lunes a lunes, por eso debemos brindar comodidades a los deportistas locales y a quienes nos visitan. Esto forma parte de las políticas públicas que vamos a llevar adelante en los próximos cuatro años si Dios así lo permite.

Con el notable crecimiento del tránsito surgieron nuevas necesidades y problemáticas viales...

Venimos trabajando con un reordenamiento vial. El Carril creció muchísimo en este sentido. Además del crecimiento del parque automotor local, es un pueblo de paso hacia el dique y los Valles Calchaquíes, creció el comercio, etc. El movimiento es muy grande. Ya no podemos tener calles doble mano, sino en un solo sentido. Comenzamos con la calle 1 de Mayo, ya está la ordenanza para implementar una sola mano en las calles Güemes y Libertad. Estamos trabajando seriamente con la policía de Tránsito y semaforizamos sectores claves, con lo que disminuyeron considerablemente los accidentes. También implementamos campañas de concientización. Paralelamente nos ocupamos de los cordones cuneta, ya que hay barrios que aún no los tienen. Es así que arrancamos con el barrio Calvimonte y vamos a continuar en otros sectores, como San Jorge, barrio Municipal, donde todavía no hay cordón cuneta. Hay que formalizar el servicio de transporte urbano, para la gente que trabaja en los remises, para que tengan seguridad laboral y puedan trabajar tranquilos. Vamos a crear también un sistema de taxi interno, para que El Carril tenga más opciones de trabajo y para que los usuarios más posibilidades de transportarse. En cuanto a las veredas vamos a crear un programa para liberarlas, para que la gente pueda caminar libremente por ella y no deba bajarse a la calle con todos los riesgos que eso significa.