Excarcelan al empresario Gerardo Ferreyra en la causa de los cuadernos

La Cámara Federal porteña excarceló hoy al empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, en la causa por los cuadernos de la corrupción, aunque estableció que el juez del caso, Claudio Bonadio, determine antes una caución real.

La decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, informaron fuentes judiciales.

Ferreyra tenía ya concedido el arresto domiciliario con tobillera electrónica por razones de salud desde el 14 de junio pasado.

El empresario está procesado como supuesto miembro de una asociación ilícita y ya fue enviado a juicio oral junto a los acusados, entre ellos, la ex presidenta Cristina Kirchner y el detenido ex ministro de Planificación Julio de Vido, entre otros.

El dueño de Electroingeniería fue detenido el 6 de agosto de 2018 y fue uno de los pocos empresarios que no pidió ser aceptado como imputado colaborador en la causa penal abierta a raíz del contenido de los cuadernos del remisero Oscar Centeno.