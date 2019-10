“Queremos que el hospital San Bernardo vuelva a ser lo que una vez fue”

El cirujano general Pablo Salomón, quien es médico de planta del servicio de cirugía del hospital San Bernardo y jefe de emergencias, se postuló para ser gerente del centro sanitario, en el que trabaja hace 20 años. Al hablar con El Tribuno se refirió al proyecto que diseñó para el hospital junto a un equipo de médicos y asesores. Según dijo, las necesidades son, sobre todo, la infraestructura y la tecnología. Piensa optimizar la facturación y conseguir donaciones, además de contar con apoyo del Gobierno.

¿Por qué quiere ser gerente?

Yo me “crié” en el San Bernardo. Recién recibido vine acá, me formé como cirujano general y toda la trayectoria que tengo en la parte privada se la debo al San Bernardo. Yo creo que tengo que comprometerme para ser un partícipe activo de todos los cambios que se merece el hospital, que hoy está muy postergado. Nosotros somos el hospital de cabecera de la provincia. Tenemos que funcionar como tal. Hoy tenemos una limitante en equipamiento importantísima.

¿Cómo es su proyecto para el hospital?

El proyecto nuestro es sólido, no tiene fisura. Tomamos como modelo los proyectos de gestión de hospitales de mucha trayectoria, como el Hospital Italiano y el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, y los adaptamos a nuestra comunidad, para optimizar al máximo los recursos y orientar la función y el objetivo de este hospital, que es de agudos.

Este proyecto hace hincapié en la capacitación permanente de todo el recurso humano. Queremos ser un hospital de cabecera referente en todas las especialidades. Los profesionales tenemos muchísima experiencia en lo que hacemos y lo que quiero es explotar el recurso humano para llevar a cabo todas las metas.

¿Qué metas tienen?

Cambiaremos gran parte de la estructura del hospital y vamos a generar una función nueva, que es la dirección médica, para articular en forma permanente con los jefes de servicio y los jefes de programa para ver las necesidades que hay en el hospital y en cada servicio.

Nosotros tenemos una demanda contenida muy grande en cuanto a infraestructura y a tecnología, y tenemos que satisfacerla. Uno de los puntos clave de nuestro proyecto es poner al hospital a la altura de las circunstancias en cuanto a tecnología y a funcionamiento, porque el hospital hoy no funciona como debería hacerlo.

¿En qué sentido no funciona como debería?

La tecnología que tenemos no es la adecuada. El servicio de cirugía general, que es el más grande de la provincia, no tenía laparoscopia hasta hace unos días, por ejemplo. Este es un instrumento que hoy es casi de necesidad en la especialidad de cirugía general, porque los abordajes prácticamente son todos por vía laparoscópica.

¿Este proyecto podría hacerlo con el presupuesto actual o necesitaría más recursos?

Yo creo que si optimizamos el hospital podemos tener recursos genuinos para desarrollar todo eso. Aparte, tuve reuniones con empresarios muy importantes de la provincia que están dispuestos a colaborar con donaciones para que nuestro hospital crezca y podamos realizar todas las reformas que se puedan hacer. Somos un hospital de autogestión, que no optimiza la facturación. No se factura el 100 por ciento y los valores que se facturan están muy desactualizados. Nosotros haremos hincapié en la facturación, en las donaciones y en el apoyo del Gobierno, que siempre fue incondicional para el San Bernardo.

Cuando habla de reformas, ¿se refiere a edilicias?

Claro que sí. Hay reformas que urgen. Los quirófanos y el equipamiento está bastante deteriorados. Hay muchos proyectos que ya están en el hospital, pero no se llevaron a cabo y la verdad es que desconozco por qué. Hay proyectos de terapia: hay una maqueta muy linda en la gerencia, que no sé en qué quedó, pero nuestra idea es llevar a cabo todo eso, desarrollar al hospital San Bernardo y que vuelva a ser lo que en algún momento fue. Estamos lejos de lo que éramos antes.

¿Qué otro objetivo tienen?

Queremos priorizar las necesidades que tiene el hospital. En traumatología tenemos pacientes internados sin resolución quirúrgica por falta de quirófano. Necesitamos más quirófanos o que el hospital funcione más horas. Una de las ideas que tenemos a largo plazo es que todo el hospital funcione las 24 horas. Es una meta a la que en algún momento llegaremos. Hoy lo único que funciona las 24 horas a pleno es la guardia. Necesitamos más camas en terapia.

¿Está de acuerdo en que los hospitales sean de autogestión?

Creo que la evolución hospitalaria nos lleva a pasar de ser hospitales subsidiados en un 100 por ciento por el Gobierno a ser hospitales de autogestión y generar recursos genuinos. Yo creo que es un modelo estratégico muy importante para realizar compra de equipamientos, que es lo que falta, y mejoras hospitalarias. El presupuesto para este hospital, que es un monstruo, nunca lo vamos a lograr si no generamos recursos genuinos. Yo creo que es muy importante un hospital de autogestión.

Muchos trabajadores están en situaciones de precariedad. ¿Cómo plantea resolver este problema?

Para regularizar el problema de la situación laboral tendríamos que hacer una alianza estratégica con el Gobierno que entra. No es algo que yo pueda hacer sin la ayuda de ellos.