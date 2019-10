Violencia familiar: cuando la víctima es el hombre

Tras días de agonía, Nelson Olarte murió por fuertes golpes que recibió en el abdomen. Cuando se presentó por primera vez en el hospital de Cerrillos había dicho que sentía malestar y tras darle analgésicos fue enviado a casa. El dolor siguió por lo que lo derivaron al hospital San Bernardo de esta capital, donde finalmente fallece y se detecta que el fuerte dolor no era malestar, sino producto de golpes que había recibido con un objeto contundente en la zona abdominal. Nelson recibió los golpes de quien era su mujer.

Episodios similares a este se repiten a diario, solo que en la mayoría de los casos no se llegan a conocer y mucho menos a tomar estado público.

Si bien los casos son muchísimo menos a los de violencia de género, los hombres que reciben malos tratos dentro de la pareja también forman parte del amplio espectro de la violencia, solo que en estos casos se deben encasillar en violencia familiar.

"Es un tema complicado. La violencia de género es solo para mujeres, así tal cual como suena. La ley de violencia de género es solo para mujeres, porque físicamente son más vulnerables al hombre. Si es violencia contra un hombre estamos hablando ya de violencia familiar. Ahora bien, si hay lesiones, golpes contra el hombre (siempre dentro del ámbito de una relación de pareja) ya nos tenemos que ir al ámbito penal por lesión. Aquí hablamos de una brecha importante puesto a que no hay igualdad", explica el abogado penalista Cristian Soria MP 5246.

Miedo al ridículo, a las burlas, a la falta de apoyo tanto familiar como jurídica pero sobre todo vergenza por el "qué dirán" son algunas de las razones por las que muchas veces no hablan ni comparten sobre esta problemática. Cargan con un estigma muy fuerte.

Ante este tipo de situaciones, el hombre víctima queda totalmente desprotegido. "Si un hombre quiere hacer la denuncia, muchas veces se les ríen, no les quieren tomar la denuncia. No entra dentro de la ley de violencia de género", afirma Soria.

Hay diferentes tipos de actos que pueden considerarse violencia familiar, desde insultos y palabras desmotivadoras hasta retener sus ingresos económicos. Ya en caso en que aparezcan episodios con agresiones físicas, se estaría hablando de lesiones y pasa a ser de incumbencia penal.

"Normalmente los casos más comunes llegan a encuadrar en lo que es violencia intrafamiliar: peleas, gritos. El problema o la traba más complicada es que no está claramente definido como ocurre con la violencia de género, no hay una clasificación justamente porque no habla del hombre. Pero, la ley de violencia familiar contempla como violencia intrafamiliar a todos aquellos problemas o situaciones violentas que puedan existir dentro del ámbito familiar", explica Soria y agrega que "es difícil determinar qué hechos son considerados contra el hombre, en definitiva son todos los mismos que contra la mujer, pero no están determinados de manera legal. Todo lo que se contempla como violencia contra la mujer también lo es contra un hombre".

En situaciones como estas lo importante es actuar. Se debe realizar la denuncia correspondiente para evitar futuros incidentes, aunque la víctima no recibe ningún tipo de asistencia.

"Lamentablemente en nuestro país no se contempla esta posibilidad. Como mucho se puede lograr una orden perimetral, pero no suelen pasar a mayores. Una de las grandes falencias es dejar a la deriva a estos hombres", concluyó Soria.

