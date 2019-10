Caída del 3% en Día de la Madre

Salta registró una baja del 3 por ciento en las ventas del Día de la Madre con respecto al año pasado, según un relevamiento de la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia. La caída salteña está por debajo del promedio nacional del 12 por ciento informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"Anduvimos bien. La CAME informó a nivel nacional, según una encuesta que hizo y de la que nosotros participamos, que la venta cayó un 12 por ciento con respecto al año pasado; pero el relevamiento que nosotros tenemos en los mismos comercios cayó un 3 por ciento. El 12 por ciento es relativo, nosotros el año pasado habíamos caído más que otras provincias, creo que un 21 y a nivel nacional el 17 por ciento, entonces es relativo, yo no le daría mayor importancia", señaló el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Betzel.

El titular de la entidad que nuclea a los comerciantes salteños añadió que el 90 por ciento de las ventas se concretó con tarjeta de crédito y que mucha gente aprovechó el Ahora 12 y el Ahora 18. Dijo que el 60 por ciento de los locales hizo promociones y que los rubros más beneficiados fueron: peluquería, salones de belleza, óptica y tecnología (celulares, audios, accesorios de computación); y que no les fue tan bien a marroquinería y lencería, y que por el tiempo frío les fue mal a los que apostaron a la venta de ropa de verano, que históricamente marcaba la diferencia en el Día de la Madre.

Betzel citó como ejemplo una tienda de la peatonal, donde el sector de ropa de verano "no se movió" nada. Sin embargo, por la misma cuestión del frío se vendió más ropa de invierno, que los comercios aprovecharon para liquidar. Así es que "se incrementó el ticket promedio a 1.480 pesos", indicó Betzel, contra los 1.100 pesos que se registraron a nivel nacional.

Si bien el día especial ya pasó, los comerciantes salteños esperan que las ventas para las madres continúen esta semana, a pesar de que estos días son complicados debido a las elecciones generales del próximo domingo.

Consultado por las expectativas para el comercio tras las elecciones, Daniel Betzel puso de relieve "la incertidumbre que abunda en el sector" y la desinformación que generan algunos sectores.

"De parte de algunos sindicatos nacionales lanzaron un rumor: que si ganaba Alberto iba a decretar una doble indemnización. Con doble indemnización los empresarios no quieren contratar más empleados", advirtió la cabeza de la Cámara de Comercio e Industria de Salta. Prosiguió: "Muchos locales han despedido a su personal por la misma razón. Espero que las elecciones pasen pronto para que termine esta incertidumbre que abunda en los comercios de la ciudad".

Por otra parte, también se mostró expectante al no saber qué pasará con el beneficio del Ahora 12 y 18 después de los comicios de este domingo. El acuerdo es hasta diciembre, pero ya se piensa en 2020.

Informe de la CAME

Las ventas por el Día de la Madre cayeron un 12 por ciento frente a la misma fecha del año pasado, según un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Sobre este punto Daniel Betzel le dijo ayer a Radio Nacional Salta: “CAME habla de una caída del 12 por ciento interanual, yo creo que fue más, porque si fuera del 12 sería muy bueno porque el mes pasado fue del 19, esto quiere decir que hubo un crecimiento del 50 por ciento relativo con respecto al mes anterior; yo no creo que en Salta haya pasado eso”.

Según el informe nacional, las cantidades vendidas por los comercios minoristas tuvieron un ticket promedio de 1.100 pesos, un 37,5% por encima del año pasado, cuando se ubicó en 800 pesos.

“Como ya se viene detectando, la tendencia en fechas especiales, los festejos apelaron más a salidas o reuniones en familia que a obsequios. Los productos más demandados fueron celulares, de perfumería, cosmética y servicios de estética, belleza y cuidado personal”, precisa la CAME.

El mayor porcentaje de las ventas que se realizaron para el Día de la Madre corresponde a indumentaria, seguido por calzados y recreación, como gastronomía, spa y espectáculos.

De acuerdo al análisis del organismo, las ventas estuvieron signadas por los planes de hasta 18 cuotas, los descuentos que decidieron realizar algunas marcas y las promociones bancarias, además, la decisión de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de devolver el IVA en rubros de alta demanda para los regalos del Día de la Madre.

Tienda Salta, lista

“Tienda Salta”, la plataforma en la que el comercio salteño formalmente establecido podrá vender sus productos en la provincia y al mundo llegó a los 10 mil productos la semana pasada, así lo confirmó Daniel Betzel, luego de un mes intenso de campaña para incorporar más negocios en la venta online.

El Día de la Madre era una fecha ideal para promocionar la web, pero Betzel admitió que no quería publicitar un shopping virtual, donde la gente entrara a buscar cosas y no las encontrara.

Ahora con la base de 10 mil productos se propone trabajar en la fuerte promoción de la página para que más salteños la conozcan y puedan realizar compras desde la comodidad de su casa o donde estén. También esperan seguir sumando comerciantes.

Las ventas por internet crecen un 6,1 por ciento y caen un 14 por ciento en locales al público, había señalado la CAME en marzo pasado. Es tendencia en todo el mundo y los empresarios salteños deben aggionarse para poder vender más.

El mismo Betzel admitió que creía que ese dato era más para las grandes urbes y no para el interior provincial pero para su sorpresa, en un curso de capacitación entendió que la tecnología también se utiliza en Salta, más cuando se trata de productos onerosos. “Un 68 por ciento de tus clientes consulta precios por internet estando en tu concesionaria”, le dijeron al titular de la Cámara de Comercio, quien insta a los comerciantes a sumarse.

Para anotarse

Los comercios que quieran ser de la partida en Tienda Salta deberán solicitar su invitación en la web de la Cámara www. comerciosalta.com y completar los datos de la solicitud; luego pueden llevarla a la sede de la entidad para recibir un link donde podrán operar su perfil comercial y cargar los productos.

Los miembros del sitio deberán tomarse en serio esta nueva alternativa de venta y mejorar la atención con el cliente. Por ejemplo, el tiempo de respuesta de la consulta es fundamental, al igual que la información completa del producto que se vende.