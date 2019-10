Luque cerró sin notificar despidos

El súper mayorista Emilio Luque de Salta bajó finalmente la persiana. A media tarde de ayer, fuentes no oficiales confirmaron el cierre del local ubicado en la calle Orán al 1100, mientras que desde el Sindicato de Empleados de Comercio afirmaron que el local ya no estaba funcionando pero que los trabajadores no habían recibido ninguna notificación o telegrama de despido.

Ángel Ortiz, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, expresó que no se envió ninguna documentación pero que esperan que, a más tardar en tres días, llegue una oferta sobre el pago de las indemnizaciones, como ya ocurrió en Tucumán. "Igualmente se debe iniciar un expediente en la Secretaría de Trabajo de Salta, para analizar la misma propuesta", expresó el representante gremial.

Ortiz agregó que se espera un acuerdo por el pago del 60 por ciento de lo que corresponde en concepto de indemnización y en cuotas.

En las provincias de Catamarca y Santiago del Estero ya se había llegado a este arreglo, teniendo en cuenta la situación de crisis que está viviendo la empresa. Pese a los acuerdos ya alcanzados en las otras sucursales de Emilio Luque, Ortiz remarcó que por ahora no hay ningún acuerdo por escrito ni se inició el expediente en Trabajo de la provincia.

El cierre del supermercado mayorista dejó sin empleo a 43 trabajadores, que ya estaban en una difícil situación porque la empresa les debe tres meses de sueldo.