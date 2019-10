Felipe Pettinato rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual de una menor

Tres semanas atrás se asentó en una fiscalía de Vicente López una denuncia por abuso sexual simple contra Felipe Pettinato, según el relato de una menor que, cuando habría ocurrido el hecho, tenía 14 años. Y es, además, una hermanastra de la pareja del actor, Sofía Colosante. Recién este miércoles se supo de la acusación. Y pese a que su hermana mayor, Tamara Pettinato (reconociendo en parte la existencia del abuso), y también su novia (con un posteo en las redes sociales) se habían manifestado al respecto, Felipe optó por el silencio, que vino a romper este viernes.

“Me río para no llorar... por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado”, dijo el actor, aclarando que se encuentra "a disposición de la Justicia”, aunque todavía no lo citaron a declarar: “Si me citan, allí estaré”, anunció, a la vez que lamentó porque es un “blanco fácil porque el apellido Pettinato lo han manchado ciertas personas”. De la misma forma, sostuvo que también “mancharon al apellido Jackson” y agregó que el músico “salió inocente de todos los cargos”.

“No me acuerdo mucho, y lo que me acuerde, si me lo preguntan en un juicio, que no va a existir, lo único que les puedo garantizar y jurar por que se muera mi hija Juana Michela, que yo de todo esto soy inocente”, agregó el hijo del conductor Roberto Pettinato, a quien había ido a visitar minutos antes de dar la nota con Confrontados, el ciclo de El Nueve.



Además, Pettinato reprodujo la supuesta conversación que habría mantenido con la madre de la menor, cuando le dijo lo que sucedió en aquel entonces. “Mirándola así, helado y en shock, le dije: ‘Si yo hice eso, te pido mil disculpas. De corazón. No me consta'. Y eso fue todo. Me dio un abrazo fuerte y me pidió que no se rompa la relación".

"Plantearon una cosa que no es un crimen”, buscó defenderse Felipe. No obstante, en la denuncia (a la cual Teleshow tuvo acceso) figura que el 8 de marzo de 2018 Pettinato “con su mano le agarra (a la denunciante) fuertemente sus glúteos, realizando un tocamiento”, por “encima de su ropa” y “de manera intempestiva”. Además, y siempre de acuerdo a la denuncia judicial, también habría tocado su zona genital. “Esto constituye un delito contra la integridad sexual –especifica Andrés Bonicalzi, abogado de la denunciante–. Existen diferentes figuras delictivas; el abuso sexual simple es el mero tocamiento de la víctima”.

FUENTE: TELESHOW