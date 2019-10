Los años de servicio y el haber jubilatorio

Por Ernesto Martínez. Licenciado en Economía, extitular de Anses Salta.

Francisco Ibarra (Rosario de Lerma)

Llevo casi 40 años de aportes, pero todavía no llego a la edad de jubilación y, con 63, me siento cansado. Quisiera saber si es posible adelantar la jubilación dado que ya me sobran aportes.

Buen día Francisco: Si todos sus aportes son comunes, es decir si no tienen carácter diferencial (insalubre), tendrá que esperar hasta los 65 años para jubilarse. Nuestra normativa no permite que se compense el faltante de edad con años de servicios excedentes como es su caso. Si se prevé lo inverso: es decir compensar falta de aportes con excesos de edad, a razón de 2 x 1. Por ejemplo, un trabajador de 67 años (2 años más que la edad requerida) puede “canjear” esos 2 años por 1 año de aportes, y así jubilarse con 29 años de servicios.

A su favor está que, completar una carrera laboral extensa como la suya, le significará un haber de jubilación mayor.



Luis Salinas (Embarcación)

Me jubilé hace poco pero lamentablemente estoy cobrando menos de lo que esperaba. Mi haber es aproximadamente el 60% de lo que yo cobraba en actividad. Mi consulta es qué se puede hacer porque tuve buenos sueldos y no están en la liquidación.

Buen día Luis: La normativa que regula las jubilaciones ordinarias (ley 24.241) hace que en muchos casos resultan muy bajas, como Ud. menciona, con porcentajes del 60% (a veces menos) del último salario. Esta relación, que técnicamente se llama “tasa de sustitución”, debiera ser un porcentaje razonable (de hecho algunos fallos judiciales hablan de no menos del 70%) lo cual le permitiría mantener en la vejez un nivel de vida medianamente acorde al que tenía en actividad. Lo cierto es que la ley vigente no garantiza una única tasa de sustitución sino que es variable en función de los años aportados y tiene un componente redistributivo por lo cual tiende a ser más baja para los salarios más altos.

Sin embargo, en su caso puntual, es posible que haya un error de carga en los salarios que se tomaron para el cómputo o bien que Anses, por no contar con la información precisa de sus salarios, le haya computado los valores mínimos de ley.

Su haber de jubilación podría aumentar si realiza un pedido de reajuste adjuntando documentación respaldatoria de los salarios que efectivamente Ud. cobraba de activo en los últimos 10 años.



Johana Lozano (Capital)

Recibo la asignación universal por mi hija. Ya presenté la libreta completa. Quisiera saber si voy a cobrar el 20% y de cuánto es. Gracias.

Buen día Johana: Todos los meses cuando le paga la asignación universal por hijo (AUH) Anses le retiene el 20%. Esto se hace con la finalidad de incentivar y hacer cumplir la asistencia a clases y los controles de salud requeridos. Al presentar el formulario libreta de la AUH en 2019 se acredita la escolaridad, vacunas y visitas al médico durante el año pasado y, de esta forma, va a cobrar lo retenido en 2018. El monto de la retención varía para cada beneficiario de acuerdo a la cantidad de meses cobrados desde enero a diciembre de 2018. Suponiendo que Ud. haya durante todo el año (12 cuotas), el importe total que le acreditarán es de $3.787.

Finalmente, le recuerdo que las retenciones de 2019 recién se cobrarán el año próximo.

Jesús Valderrama (Joaquín V. González)

Quisiera saber si hubo novedades sobre el bono de $5.000 para desempleados. ¿Cómo se tramita?

Estimado Jesús: Por ahora, el subsidio no tiene fecha de pago porque está suspendido por la Justicia hasta después de las elecciones. Le sugerimos no llegarse por las oficinas de Anses que estuvieron abarrotadas de público por este tema y aún no hay aplicativos para tramitarlo. En todo caso, desde el lunes 28 puede comunicarse a los teléfonos: 0800-222-2220 y 0800-666-4100 o bien mandar un correo electrónico a: consultas@trabajo.gob.ar, contactos todos del Ministerio de Producción y Trabajo.